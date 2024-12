Cazzu se presentó en el “Buenos Aires Trap”. Foto: AFP

La cantante y productora argentina, Cazzu, lanzó un contundente mensaje en su regreso a los escenarios con una presentación en el “Buenos Aires Trap” el pasado 8 de diciembre en Argentina.

Cazzu retomó su carrera musical tras convertirse en madre y concluir su relación de dos años con Christian Nodal.

La rapera platicó en el podcast “Poné La Pava” que en dicho romance vivió momentos de vulnerabilidad y una serie de altibajos personales.

¿Qué dijo Cazzu?

La cantante de “Loca” comenzó su participación en el “Buenos Aires Trap” aclarando que es una persona soltera y que no necesita a nadie para hacer la promoción de su música.

“Yo soy Cazzu para quienes no me conocen y espero disfrutar de un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios. Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, expresó en medio de una gran ovación por parte de sus fans.

Cazzu interpretó éxitos como “Turra” y “Jefa” pero fue en “Mucha Data” cuando parte de los espectadores corearon a todo volumen, ya que, según sus fans, el tema estaría dirigido a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, papá de su hija Inti.

“Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él”, mencionó Cazzu en una parte de la canción.

Los fans de la rapera mostraron su apoyo a Cazzu haciéndose presentes en redes sociales con comentarios como “Despertaron a la jefa” y “full color verde, directa la indirecta”.

Rumores de supuesto noviazgo con Nico Cotton

La intérprete de “Nena Trampa” comenzó a aparecer de forma esporádica con el productor Nico Cotton en lugares públicos y redes sociales del compositor argentino, lo que desató rumores de un supuesto romance.

Cazzu se mantuvo al margen de la polémica y no ha dado alguna declaración al respecto, mientras que el argentino negó el supuesto romance en una entrevista realizada en el programa espectáculos en “¡Siéntese quien pueda!”.

“Es puramente trabajo, estamos trabajando y haciendo el próximo álbum, nos llevamos muy bien, tenemos una relación profesional, somos amigos, estamos haciendo el próximo álbum que está muy bueno”, explicó el productor.

“Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, yo que soy más bajo perfil, la verdad no sabía eso que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”, finalizó Nico Cotton.

Nota escrita por Estefanía De Anda