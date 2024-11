Cecilia Bolocco, ex Mis Universo, preocupó a sus fans al mostrar unas lesiones que le quedaron en la cara tras someterse a un tratamiento, del cual no especificó.

La conductora, quien tuvo una breve participación en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, publicó un video en su cuenta de Instagram donde mostró las lesiones.

La exreina de belleza publicó un video con motivo del Teletón en Chile, el cual se realiza este 8 y 9 de noviembre, llamando a donar, pero también explicando su ausencia del programa.

“Desgraciadamente no podré participar. Tuve que ir hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada por una mancha (en la clavícula) me han tenido que sacar… y he quedado con varias lesiones”.

Cecilia Bolocco