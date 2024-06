Céline Dion tomó dosis casi letales de Valium para luchar contra el Síndrome de la Persona Rígida

Céline Dion confesó que llegó a tomar dosis casi letales de Valium para luchar contra el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad degenerativa que le dificulta el movimiento. La cantante también compartió para la revista People que uso el medicamento para poder llevar a cabo sus conciertos sin complicaciones.

“Comenzamos con dos miligramos para ver si ayudaba, y luego 2,5, y luego 3, 15 y 50″, comentó la canadiense quién además reconoció que la cantidad de medicamento que tomaba podría haber sido fatal.

“Podría haber sido fatal. No cuestioné el nivel porque no conozco medicina. Pensé que iba a estar bien. Funcionó durante unos días, durante algunas semanas, y luego ya no funciona (…) No entendía que podría haberme ido a la cama y dejar de respirar. Y uno aprende, aprende a través de sus errores”.

Céline Dion