Chris Hemsworth revela su elección para el “hombre vivo más sexy” 2024

Chris Hemsworth fue el “hombre vivo más sexy” hace 10 años. Foto: AFP

Chris Hemsworth, el “hombre vivo más sexy” en 2014, según la revista People, compartió quién debería obtener el título este 2024.

En entrevista con People, Hemsworth recomendó a Brian Tyree Henry para que sea el número uno de la lista de los hombres más sexys del mundo.

“Brian Tyree Henry es uno de los hombres más guapos del mundo, lo amo”, dijo Hemsworth durante la alfombra roja de la película Transformers One en septiembre pasado.

Cris Hemsworth adelantó un “¡felicidades!” a quien este 2024 sea el “hombre vivo más sexy”. Además, el actor bromeó con People, luego de que la revista le mostrara su portada como el hombre más sexy, que se publicó hace10 años.

“¿Qué me pasó?”, dijo el actor.

Y recordó que en aquel año que ganó pudo presumirle a su esposa, la modelo española Elsa Pataky, la portada de la revista y cada cierto tiempo le decía “ahora recuerda, esto es lo que piensa la gente, así que ya no necesito lavar los platos, no necesito cambiar pañales. Estoy por encima de eso. Ahora lo he conseguido”.

People revelará quién es el hombre más sexy del mundo en noviembre

El 12 de noviembre la revista People dará a conocer el nombre del “hombre vivo más sexy” que año con año realiza.

La lista cuenta con una serie de actores, cantantes y deportistas como Paul Rudd, Michael B, Jordan y David Beckham.

Chris Hemsworth regresa al cine animado con “Transformers One”

Chris Hemsworth compartió que el director Josh Cooley y el productor de “Transformers“, Lorenzo di Bonaventura, lo invitaron a ser parte de esta película animada.

El actor reveló a People que al recibir la invitación consultó a tres asesores de confianza: sus hijos y fueron ellos quien le dijeron “tienes que hacerlo”.

La nueva entrega de “Transformers” está protagonizada por Hemsworth, Henry, Scarlett Johansson, Jon Hamm y Laurence Fishburne.

La película animada tiene como protagonistas a los Transformers, Orion Pax y D-16, que pasarán de ser hermanos de armas a convertirse en enemigos jurados Optimus Prime y Megatron.

La cinta se estrenó en cines el mes pasado y en los próximos días llegará vía streaming.