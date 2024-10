“Dependo de otras personas”: Eric del Castillo revela que está perdiendo la visión

Eric del Castillo habló sobre su mal en la vista. Foto: Cuartoscuro

Eric del Castillo habló del problema de salud que padece y por el que está perdiendo la visión. El actor detalló que, por la situación que atraviesa, depende de otras personas y que, a pesar de los cambios en su vida, trata de mantenerse optimista.

El actor, padre de la actriz Kate del Castillo, reconoció que también dejó pasar los síntomas que tuvo. Del mismo modo, dijo que, incluso, hubo una oportunidad para operarse, pero no la aprovechó.

Eric del Castillo está perdiendo la visión

Eric del Castillo fue diagnosticado con degeneración macular, problema por el que está perdiendo la visión. Cuando ya quiso operarse no era posible, pues le indicaron que la tela de la mácula ya estaba muy delgada.

En un encuentro con medios de comunicación, el actor de “La mentira” resaltó la importancia de atender los síntomas a tiempo.

“Cuando podían haberme y haber quedado mucho mejor, no lo hice, entonces ya no hay nada que hacer más que tomar vitaminas para tratar de detenerla, pero no me afecta demasiado, bueno así lo veo yo. Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer, no puedo escribir, dependo de otras personas para que lean lo que dice mi teléfono, en fin, sí estoy sufriendo por eso, pero no quiero pensar en eso, quiero ser optimista”.

Sobre su caso, el intérprete expresó que aunque la medicina puede disminuir su dolor, procura no abusar para evitar el deterioro de su organismo.

“A mí también me duele un poquito, más cada día y es que también hay medicinas para el dolor, pero me aguanto lo más que pueda porque también tanta anestesia le hace mal al hígado”.

Del Castillo también habló sobre si le tiene miedo a la muerte. El actor de 90 años respondió sobre el tema con naturalidad.

“No, hijo, yo pienso que ya voy de salida, pues sí, por la edad, pero no le tengo miedo tampoco, no he llevado una vida desordenada, no le he hecho daño a nadie a propósito, a veces uno hace daño a las personas sin proponértelo, no le he entrado a las drogas jamás, pues una vida saludable”.

