“Un año para salir de depresión”: Christian Nodal confiesa que tomó terapia por las críticas

Christian Nodal hizo una confesión y destapó que tomó terapia debido al impacto que llegaron a tener en él las críticas en redes sociales sobre su vida personal. El cantante fue transparente y detalló que pasó por la ansiedad y la depresión.

El novio de Ángela Aguilar agregó que tocó fondo por esta situación que atravesó hace dos años. Agregó que lo que ahora lo hace feliz es que su música le guste a la gente.

A Christian Nodal le preguntaron cómo ha sido para él que lo critiquen por su vida personal. En el podcast del WiZink Center, que es parte de un centro para conciertos en España, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” habló de lo que fue para él la etapa en la que las polémicas lo afectaron.

El compositor destacó que él se dedica a hacer música y considera que lo hace muy bien. Más allá de lo afectado que resultó por las críticas, expresó que a él lo que le interesa “es que les guste su música”.

Una vez que reveló su momento crítico, Nodal compartió que ahora está mejor.

“Llegué a un balance muy bonito de la vida donde en realidad no dejo de vivir por lo que me digan ni me interesa cambiar la opinión… Cuando la gente decide creer cualquier teoría, que crea lo que sea, ya no estoy para saber rumores”

Christian Nodal