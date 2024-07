¡No se calla! Niurka arremete contra Olga Breeskin por defender a Irina Baeva de críticas en “Aventurera”

Niurka Marcos se va contra Olga Breeskin por Irina Baeva. Fotos: Getty Images

Niurka Marcos arremetió contra Olga Breeskin por defender a Irina Baeva, quien se encuentra en el ojo del huracán por su desempeño en “Aventurera”.

Niurka Marcos arremete contra Olga Breeskin por defender a Irina Baeva en “Aventurera”

A través de sus historias de Instagram, la actriz, fiel a su estilo, señaló que al público lo engañaron con un concepto diferente a la obra de teatro.

Ver más Ahora Niurka le manda mensaje a Olga Breeskin, después de que se enojara por los comentarios que ha leído y escuchado contra Irina Baeva 😅 ¡Así le fue a la violinista! pic.twitter.com/QL9wJNpYAp — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) July 8, 2024

“Señora Olga Breeskin, no se me enoje tan feo. Es que le vendieron al público gato por liebre. Tuvo que ser ‘Aventurera: la película’ para que la gente sepa lo que está pagando”, dijo Niurka Marcos.

La ex de Juan Osorio, quien es el productor de “Aventurera”, aseguró que no debieron homenajear a Carmen Salinas, sino a Ninón Sevilla, la protagonista de la cinta.

“En vez de homenajear a Carmen (Salinas) debieron haber homenajeado a Ninón Sevilla, la gran actriz, que bailó precioso en la película”, aseguró la cubana.

Por otro lado, Niurka Marcos se lanzó contra Olga Breeskin, asegurando que en “Aventurera” no había nadie que tocara el violín, como lo hace la vedette.

“En la película no había nadie que tocara un violín, pero eso a la gente no le ha importado. La prensa mexicana tiene que vender veracidad”, expresó la bailarina.

Asimismo, le dejó en claro a Olga Breeskin que las críticas contra Irina Baeva “no son por su nacionalidad”, sino por su desempeño en la obra de teatro.

¿Qué dijo Niurka Marcos de Irina Baeva en “Aventurera”?

En un video, la cubana expresó que Irina Baeva no debió aceptar el papel de Elena Tejero, ya que no canta ni baila, lo cual se vio reflejado en las primeras funciones de “Aventurera”.

Ver más "Si Carmelita Salinas despierta y ve eso…se regresa pa'tras"🤣🤣🤣🤣

*Niurka* escupiendo verdades sobre la nueva #Aventurera *Irina Baeva* de Producciones Juan Osorio pic.twitter.com/t4Rr41qC0T — 🅝︎🅤︎🅑︎🅘︎🅐︎ (@NubiaArizaga) June 23, 2024

“¿Cómo es posible? No basta con la belleza ni ser actriz. ¿Por qué carajos la dejan en el centro si saben que no baila? Si Carmen Salinas despierta y ve eso, se regresa para atrás del puro coraje, no sin antes mentarles la m*dre”, dijo Niurka Marcos.

En tanto, la actriz, quien suele ser mencionada por sus polémicas, afirmó con su famosa frase que Irina Baeva “no es vedette”.