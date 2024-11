Christian Nodal defendió a su esposa tras las declaraciones de Cazzu. Foto: AFP

Christian Nodal reaccionó a las declaraciones que hizo Cazzu en las que desmintió lo dicho por su esposa Ángela Aguilar: que la madre de su hija Inti ya sabía que existía un romance entre ellos.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Nodal se expresó mediante una transmisión en vivo asegurando que “jamás fue infiel” y salió en defensa de su actual pareja.

Cazzu habló por primera vez sobre la relación que Nodal comenzó poco después de su separación y que resultó en boda. La trapera negó haber sido parte de un plan como lo planteó Ángela al señalar en una entrevista que “a nadie le rompieron el corazón” y que tenían “la conciencia tranquila”.

flaco tu ex no dijo nada de tu esposa, es ella la que anda hablando de sentimientos ajenos muy tranquila. la mamá de tu hija habló RECIEN meses después. ustedes la hacían quedar como una pelotuda en público con una bebé de meses. que asco me das nodal. pic.twitter.com/SUDTwhxyBR — p r i 🕸️ (@uvmkillah) November 1, 2024

Christian Nodal reacciona a declaraciones de Cazzu

En la transmisión en vivo, Christian Nodal defendió a Ángela Aguilar sosteniendo que nunca hubo una tercera persona cuando estaba con su ex.

“Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia de todo eso tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mi exrelación es algo muy grave y feo y pues así yo creo que hay que cuidar muy bien las historias. Yo soy muchas cosas pero infiel no”

Christian Nodal

Nodal se pronunció comentando que Ángela no fue su amante.

“De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que insinuó mi ex. Jamás fue mi amante”

Crhistian Nodal

En su aclaración agregó que le informó a Julieta, nombre real de Cazzu, cuando ya había acabado todo, que tenía planes de salir con alguien más.

“A ella se le avisó: ‘ya no siento amor, ya se terminó’. Le dije saquemos un comunicado porque quiero salir con alguien más y es bastante público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto (con Ángela)”

Christian Nodal

El intérprete de “No te contaron mal” también compartió que cuando ya estaba con Ángela llegó a pedirle ayuda a Cazzu.

“Le pedí, ‘oye, puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando’… Me dijo, ‘yo no estoy segura de eso’ y ahí fue. Yo creí que iba a haber algo de cordialidad”

En su mensaje indicó que su esposa es una mujer de gran valor y que durante un largo periodo de su vida no había estado presente (cuatro años).

“Yo quería que esta historia no fuera pública, pero ya está… Julieta lo habló. Mi esposa ha sido un mujerón. Me ha respetado a mí, ha respetado a Julieta; me ha asesorado incluso, para llevar las cosas mejor para Inti. Ella no tuvo la culpa”

Christian Nodal

Christian añadió que el famoso comentario “fan de su relación” ni siquiera existe y que tiene pruebas de que avisó sobre su situación con Ángela.

“Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela, todo está en orden, mi conciencia está limpia, si quieren seguir hablando… infórmense tantito, el ‘fan de su relación’ ni siquiera existe, nunca existió ese comentario, no dan los tiempos”

Christian Nodal

Del mismo modo, el sonorense señaló que este proceso de su vida personal ha sido muy difícil y terminó involucrando a varias familias. Dijo que mantiene comunicación con Cazzu, pero sólo tratan cosas relacionadas con su hija Inti.

Sobre sus detractores comentó que no quiere seguir hablando del tema porque él es músico y cantante. Expresó que no le gusta salir en chismes y por lo mismo no ha dado entrevistas para hablar de una relación, sin embargo, en esta ocasión, habló para defender la parte de su esposa. “Tengo que defender mi parte”, mencionó.

