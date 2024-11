¡Ya eligió hasta el ataúd! La “Chilindrina” confiesa que tiene todo listo para cuando muera

La “Chilindrina” confiesa que tiene todo listo para cuando muera. Foto: Cuartoscuro

María Antonieta de las Nieves, más conocida como la “Chilindrina”, reveló que a sus 74 años ya tiene todo listo para el momento de su fallecimiento. Incluso, la actriz reveló que eligió el ataúd en donde le darán el último adiós, pues, dijo, no le teme a la muerte.

“No, en lo más mínimo (le tengo miedo a la muerte). Yo tengo todo listo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Yo tengo preparada mi caja, mi ataúd. Ya lo busqué y me gustó mucho con vírgenes de Guadalupe en todos lados”.

En entrevista con varios micrófonos, entre ellos los de “Sale el sol”, quien fuera una de las inseparables de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, afirmó que también tiene preparada la agencia donde será el velorio y la ropa que desea que le pongan para despedirla.

“Ya tengo lista la agencia en la que me van a velar, ya tengo listo lo que me voy a poner, bueno, lo que me van a poner ese día y, por supuesto, me van a maquillar”.

La “Chilindrina” revela su último deseo

Aunque no sólo el ataúd y la agencia funeraria son cosas que tiene listas María Antonieta de las Nieves, ya que también compartió lo que sería uno de sus últimos deseos, mismo que, dijo, sus hijos no estarían dispuestos a cumplir.

“Yo quiero que sea la Chilindrina la que se muera porque se va a morir junto conmigo… Yo quiero (que me maquillen como la “Chilindrina”), pero mis hijos no quieren, dicen: ‘No, mamá, hasta en ese momento vas a hacer de ridícula”.

Finalmente, María Antonieta de las Nieves envió un mensaje a Florinda Meza, a quien agradeció por defender la herencia de “Chespirito” en la televisión mexicana.

“Antes fuimos muy buenas amigas. No te le tengo que perdonar nada, absolutamente nada, a mí no me ha hecho nada. Lo que me ha hecho es un bien, si es cierto que por ella estamos otra vez al aire… Gracias, Florinda, porque qué beneficio tan grande nos va a hacer a todos”.