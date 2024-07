¿Cómo se llama la canción que cantó Céline Dion en Paris 2024?

Céline Dion actuando en la Torre Eiffel. | Foto: POOL / OLYMPIC BROADCASTING SERVICES (AFP).

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 quedará grabada en la memoria de millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que, además de ofrecer un espectáculo impresionante, la velada contó con actuaciones musicales de primer nivel, entre las que destacó la emotiva interpretación de Céline Dion.

[TE PODRÍA INTERESAR: Céline Dion cierra la inauguración de Paris 2024 desde la Torre Eiffel]

Pero, ¿qué canción cantó Celine Dion en Paris 2024?

La cantante canadiense, conocida por su poderosa voz y su gran sensibilidad, regresó a los escenarios para ofrecer una versión inolvidable de “Hymne à l’amour” de Édith Piaf. Con la Torre Eiffel como telón de fondo, Dion conmovió a la audiencia con su interpretación llena de sentimiento y nostalgia.

La elección de “Hymne à l’amour” no fue casual. Esta canción, compuesta por Marguerite Monnot e interpretada por Édith Piaf, es considerada un himno del amor y una de las piezas más emblemáticas de la chanson française. Al interpretar este clásico, Céline Dion rindió homenaje a la rica cultura francesa y conectó con el público de una manera profunda y emotiva.

Ver más 🤩 @celinedion es espectacular y París brilla con el Espíritu Olímpico ✨#Paris2024 ya está entre nosotros.#CeremoniaDeApertura pic.twitter.com/07iwvYhIIi — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 26, 2024

¿Qué dice la canción “Hymne à l’amour” de Édith Piaf?

El cielo azul sobre nosotros puede caer Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Y la Tierra bien podría colapsar Et la Terre peut bien s'écrouler Pero no me importa si me amas Peu m'importe si tu m'aimes No me importa Je me fous du monde entier Mientras el amor inunde mis mañanas Tant qu'l'amour innondera mes matins Mientras mi cuerpo tiemble bajo tus manos Tant qu'mon corps frémira sous tes mains Pero no me importan los problemas Peu m'importe les problèmes Mi amor, ya que me amas Mon amour, puisque tu m'aimes Yo iría hasta el fin del mundo J'irais jusqu'au bout du monde Me teñiría de rubia Je me ferais teindre en blonde Si me preguntaras Si tu me le demandais Iría a buscar la Luna J'irais décrocher la Lune Iría y robaría una fortuna. J'irais voler la fortune Si me preguntaras Si tu me le demandais Yo negaría mi patria Je renierais ma patrie Yo negaría a mis amigos Je renierais mes amis Si me preguntaras Si tu me le demandais Puedes reírte de mí On peut bien rire de moi Haría cualquier cosa Je ferais n'importe quoi Si me preguntaras Si tu me le demandais Si un día la vida te aleja de mí Si un jour, la vie t'arrache à moi Si mueres, que estés lejos de mí. Si tu meurs, que tu sois loin de moi No me importa si me amas Peu m'importe si tu m'aimes Porque yo también moriría Car moi je mourrais aussi Tendremos la eternidad para nosotros. Nous aurons pour nous l'éternité En el azul de toda la inmensidad Dans le bleu de toute l'immensité En el cielo ya no hay problemas Dans le ciel, plus de problème Mi amor, ¿crees que nos amamos? Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Dios reúne a los que se aman Dieu réunit ceux qui s'aiment

Paris 2024: ¿cómo seguir los Juegos Olímpicos en vivo? Sigue toda la actividad de los Juegos Olímpicos Paris 2024 en vivo para México y Latinoamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Regreso de Céline Dion emociona a Francia

La actuación de Céline Dion en París 2024 fue mucho más que un simple número musical. Significó su regreso a los escenarios después de un largo período de ausencia debido a problemas de salud. La cantante del famoso tema de “Titanic” demostró una vez más su talento y su capacidad para conmover al público con su voz.

La interpretación de Céline Dion fue recibida con una ovación ensordecedora. Los espectadores se pusieron de pie para aplaudir a la cantante, demostrando su admiración y respeto. En las redes sociales, la actuación de Dion se convirtió rápidamente en tendencia.

Sin duda, la interpretación de “Hymne à l’amour” en la Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 será recordada como uno de los momentos más emotivos del evento. La combinación de la voz de Céline Dion, la belleza de la Torre Eiffel y la letra atemporal de la canción crearon una atmósfera mágica que conmovió a millones de personas en todo el mundo.