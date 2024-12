“Son profesionales”: Cynthia Klitbo habla del robo a su cuenta bancaria en EU

Cynthia Klitbo sufrió el robo a su cuenta bancaria. Foto: Cuartoscuro

Cynthia Klitbo habló del robo del que fue víctima en Estados Unidos, en el que perdió gran parte de sus ahorros. De acuerdo con la famosa, fue tan elaborado el fraude que, incluso, el personal del banco no podía creer el modo de operar de los ladrones.

En entrevista con varios programas, entre ellos “HOY”, la actriz consideró que parte de los delincuentes podrían ser trabajadores de las compañías bancarias.

“Son profesionales. La del banco no daba crédito, yo juro que es alguien que trabaja ahí mismo porque tienen hasta el mismo conmutador. Es impresionante”.

La actriz llamó a extremar precauciones a fin de evitar ser víctimas de robos y estafas, pues, dijo, también en México pasa.

“Pero también aquí en México te lo hacen y en todos lados. Entonces, ahorita, a protegerse de ese tipo de cosas, porque si te agarran en un momento como yo…”.

De acuerdo con la famosa, quien reveló que fue víctima de la delincuencia en medio de lágrimas, la situación la metió en un “aprieto”.

“Ahorita, a final de año, donde están todos los cierres de producciones, donde viene la cuesta de enero. Sí me metieron en un aprieto”.

¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo?

Fue a mediados de noviembre cuando la actriz confesó que le habían vaciado la cuenta bancaria que tenía en Estados Unidos al caer en un engaño en donde se le solicitó información.

“Ha estado muy dura la situación porque aparte, cero cibernética, me engañaron como viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros de Estados Unidos. No importa, los bienes son para solucionar los males. Yo nunca uso mis joyas… Ha estado duro”.