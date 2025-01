GENERANDO AUDIO...

La cantante Daniela Romo se encuentra en el ojo del huracán luego de “explotar” contra un reportero que la expuso frente a varios colegas por negarse a ofrecerle una entrevista. En Unotv.com te compartimos los detalles.

Daniela Romo explota contra reportero de “Ventaneando”

En un encuentro con medios de comunicación, a su llegada a la obra de teatro “La tiendita de los horrores”, la intérprete de “Quiero amanecer con alguien” saludó a los reporteros presentes.

Sin embargo, le hizo un reclamo al conductor de “Ventaneando”, Ricardo Manjarrez, por un altercado previo, ya que no le quiso conceder una entrevista.

“Tú aunque no me quieras saludar, porque él ordena, él manda. Hay una cosa que se llama prudencia. Tú le dijiste al chavo de Telemundo: ‘No quiere’. Hay veces que uno tiene que ser prudente con sus palabras”, señaló Daniela Romo.

¿Por qué no quiso ofrecer la entrevista?

Durante la rueda de prensa, la cantante de 65 años afirmó que los medios de comunicación deben ser respetuosos con los artistas, por lo cual, debido a que no se encontraba en un buen momento, se negó a darle la entrevista al reportero de “Ventaneando”.

“Yo ya tengo relación con muchos de toda la vida. Si no estás de humor, si estás de jeta, ¿por qué vas a venir a escupir cosas feas? Yo no estaba en un buen momento. Pero, entonces, sólo porque dije ‘no quiero’, ¿qué no se puede respetar?”, afirmó Daniela Romo con molestia.

Asimismo, la nominada al Grammy dejó en claro que, a diferencia de antes, la prensa ha cambiado, por lo cual no se llega a sentir cómoda, ya que “tienes que hablar de todo menos de ti”.

Antes de finalizar el encuentro, la intérprete de “Celos” le dio un pequeño “manazo” al reportero de “Ventaneando” por exponerla tras no concederle una entrevista el pasado 15 de diciembre.

¿Quién es Daniela Romo?

Teresa Presmanes Corona, conocida artísticamente como Daniela Romo, es una cantante, actriz y presentadora mexicana, nacida el 27 de agosto de 1959 en la Ciudad de México. Actualmente, tiene 65 años.

Su carrera artística es una de las más destacadas, siendo una de las actrices favoritas de las telenovelas, así como una de las intérpretes más respetadas en México.

En su faceta como cantante, ha cosechado numeroso exitosos, incluida una nominación al Grammy, entre los que destacan:

“Yo no te pido la luna”

“Quiero amanecer con alguien”

“Celos”

“De mí enamórate”

“Pobre secretaria”

“Adelante corazón”

“La ocasión para amarnos”

Por otro lado, en cuanto a la actuación, ha interpretado diversos personajes, principalmente villanas, en melodramas y series como:

“Alborada”

“Triunfo del amor”

“El manantial”

“En tierras salvajes”

“Sortilegio”

Actualmente, Daniela Romo es la antagonista de la telenovela “Amor amargo”, en la que comparte pantalla con Ana Belena, Arturo Peniche y Andrés Palacios.

En 2012, gracias a su extensa trayectoria, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el Grammy a la Excelencia Musical.