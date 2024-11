Danna enfrentó “todos sus demonios” cuando se mudó a España

Danna estrena documental en Disney+. Foto: AFP

El documental Danna, tenemos que hablar llegó a la plataforma de Disney+ para mostrar cómo ha sido el desarrollo y la evolución de la cantante, tanto a nivel personal y profesional. Se trata de un proyecto en el que Danna muestra sus momentos más “vulnerables” y “obscuros”, como el que vivió hace tres años.

“Cuando me mudé a España fue para mí un parteaguas. Vivir sola fue algo bastante interesante, nuevo y al mismo tiempo complicado. Ahí fue también donde me encontré con mis fantasmas, mis demonios, estando al otro lado del mundo. Eso me hizo buscar ayuda fuera de mi país. Estaba sola, hablando a las tres de la mañana con mis amigos”, dijo Danna.

Durante la presentación de su documental, Danna ofreció una pequeña conferencia de prensa en la que además de compartir el duro momento que enfrentó al vivir sola, declaró que desde hace más de seis años toma terapia, pero que nunca había vivido algo como lo que enfrentó allá: “Cuando cumplí 27 y supe que necesitaba ayuda extra”.

¿De qué trata “Danna, tenemos que hablar”?

Danna, tenemos que hablar se trata un proyecto personal de la intérprete, quien decidió tomar las riendas de su historia para compartir con sus seguidores su proceso de sanación y autodescubrimiento.

La producción sigue a Danna durante su gira Éxtasis Tour y explora momentos claves de su vida profesional y emocional, desde sus inicios en el 2001 hasta el presente.

El documental de Disney+, es un “viaje emocional”, que surgió de la necesidad de la actriz, de cerrar ciclos importantes de su vida.

“Con el disco Childstar viví un proceso terapéutico durante cuatro años. Siempre quise que existiera una película, pero era imposible con todo lo que estaba pasando hasta que llegó la propuesta de rodar la gira que estaba haciendo y todo tomó forma. Mi subconsciente necesitaba hablar”.

Danna compartió también, cómo la pandemia la llevó a cuestionar sus decisiones tras 20 años de carrera. “Nunca fui consciente de lo que estaba haciendo. Mi vida siempre fue cantar y actuar, pero nunca me detuve a pensar si era feliz. Llegué a un punto donde me di cuenta de que estaba viviendo en automático”, señaló.

El aprendizaje y la importancia de establecer límites

La cantante reflexionó sobre las lecciones que le dejaron las relaciones laborales y personales que marcaron su trayectoria. “Aprendí de muchas personas autoritarias. Hoy sé establecer límites, tanto en lo profesional como en lo personal, y ser la jefa de mi vida. Fue un camino duro, pero lleno de aprendizaje”, comentó.

Uno de los temas centrales de Danna, tenemos que hablar es la salud mental, un aspecto que Danna considera esencial para su desarrollo.

“La terapia ha sido fundamental en mi vida. Aunque desde afuera todo puede parecer lindo, hay estragos internos que sigo sanando. Creo que es importante hablar de estos temas para que otras personas sepan que no están solas”, afirmó.

El documental refleja el crecimiento personal de la cantante y busca generar empatía a través de su historia.