Danna exige alto al machismo: “¡Dejen de comparar el trabajo de las mujeres!”

Danna pidió respeto para Kenia Os y todas las demás cantantes. Foto: AFP

Danna presentó en VidCon México 2024 el primer avance de su documental “Danna: Tenemos que hablar”, además de dar detalles sobre esta producción, la cantante aprovechó para pedir un alto al machismo y a las constantes comparaciones con otras mujeres cantantes, en particular, con Kenia Os.

La cantante, de manera contundente, pidió a sus fans “dejarse de mamadas” y que dejen de comparar el trabajo de las mujeres, pues en su opinión, eso solo genera más machismo.

“No nos comparen ni nos tiren hate, con eso ustedes alimentan el machismo, Kenia construye un camino cabrón y todas lo hacemos, por eso les quiero pedir paz”, dijo Danna.

Aprovechó esta convivencia con sus fans para también pedirles, que como fandom de ella, respeten a sus colegas, destacando a Kenia Os con quien al parecer, está preparando un proyecto en conjunto.

“Seamos ejemplo de fandom y déjenos disfrutar el proceso de lo que estamos haciendo y que esto no se vuelva un pesar”. Danna, cantante.

Danna estuvo en VidCon México 2024. Foto: CLB

Danna aseguró, que tanto ella, como Kenia Os, han creado una gran carrera gracias a su disciplina y amor: “Pido respeto para todas . Para que disfrutemos el proceso y no sea una mierda, que sea algo cool. Déjenos trabajar”.

Presentó primer avance de su documental

“Danna: Tenemos que hablar” es el nombre del documental que desde hace meses la cantante produce de la mano con Disney+.

“Fue muy poderoso, me hizo revalidar el camino que he recorrido y lo que he sacrificado, hoy me siento muy valiente y me abrazo. Ahora me puedo decir ahuevo lo hiciste”, dijo Danna.

Durante el panel que realizó Danna en el Centro Citibanamex, la cantante de 29 años compartió, que sus papás han grabado “toda su vida”, lo que fue de gran ayuda al momento de producir el documental, que aún no tiene fecha de estreno.