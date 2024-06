Danna Paola confiesa que tuvo miedo de unirse al “Club de los 27”

Danna Paola hizo una dura confesión durante su participación en el programa español “La Resistencia”, donde aseguró que tuvo miedo de unirse al “Club de los 27”.

El “Club de los 27” es el llamado grupo al que pertenecen aquellas estrellas que murieron a esa temprana edad, como Kurt Cobain o Amy Winehouse.

Danna Paola, quien ahora sólo se hace llamar Danna y acaba de lanzar su nuevo disco llamado “Childstar”, confesó que hace apenas un par de años tuvo miedo de formar parte del llamado “Club de los 27”.

“Nadie me preparó para la fama y en algún momento de mi vida, que justo me pasó a los 27 años, tenía miedo de unirme al ‘Club de los 27’. Es muy duro, porque es como que empiezas este proceso hacia los 30 en los que te replanteas tu vida y no sabes qué decisión tomar ni hacia dónde ir”.

Danna Paola