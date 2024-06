De su rivalidad con Belinda a su preferencia por España: las polémicas de Danna Paola

Danna Paola hasta ofreció una disculpa cuando cambió de nombre. Foto: AFP

Danna Paola ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su carrera. En una ocasión, la cantante tuvo que frenar los ataques hacia una usuaria de X originados porque ella quería su nombre en la red social y otra bomba mediática ocurrió cuando en un video señaló que prefiere a España que a México.

Ahora que ha puesto todas sus fuerzas en sólo llamarse Danna, también recordamos que se ha hablado de una aparente rivalidad entre ella y Belinda. En este conteo de sus controversias, incluimos sus romances.

Polémicas de Danna Paola

Besa a locutor argentino teniendo novio

En una entrevista que tuvo con el locutor Lizardo Ponce, Danna Paola accedió a darle un “beso de novela”. Del momento hay hasta video y usuarios en redes sociales se dividieron en cuanto a opiniones.

Mientras algunos aseguraron que sólo se trató de un besito, otros la criticaron con el argumento de que tiene a su novio Alex Hoyer. En las reacciones a la grabación también comentaron que Danna lo hacía sólo para llamar la atención.

“La tía Belinda”

En una entrevista en la que le preguntaron sobre cómo había quedado el revuelo que desató en X por “reclamar” su nombre, ella quiso responder aludiendo a una frase de Belinda pero fue mal vista por los belifans porque la llamó “la tía”, como si la estrella de “Cómplices al rescate” fuera mucho mayor que ella.

“Todo bien mi amor, ahora sí, como diría mi tía Beli: ganando como siempre. Muy contenta, muy feliz de estar construyendo cosas tan chin**** y de llevar mi música a todos lados” Fue lo que dijo Danna

Desde hace tiempo se ha hablado de una supuesta rivalidad entre ellas.

¿Prefiere a España que a México?

Otra declaración que resultó un enredo y la colocó en el nivel de la polémica del integrante de Yahritza y su esencia cuando habló de México, fue cuando la cantante dijo en una entrevista que prefería a España sobre el país que la vio nacer.

Todo ocurrió en una dinámica rápida de preguntas y respuestas. A la estrella de “Atrévete a soñar” se limitaron a decirle: “¿México o España?” y ella de inmediato mencionó, “España”.

Ver más Danna PAOLA prefiriendo a españa antes que a su propio país, es una ridicula pic.twitter.com/QrclEhvSWy — Mario Valenzuela Charts (@DannaPChart) April 18, 2024

El video de su respuesta desató una vez más críticas con comentarios como: “Danna Paola prefiriendo a España antes que a su propio país, es una ridícula”, “Pobre señora” y “Danna Paola uniéndose a la lista negra. México no perdona una y lo saben”.

Días más tarde, dijo ante unos micrófonos que le tenía cariño a su país: “yo, viva México, por siempre. Los amo”.

Otro comentario al respecto fue cuando señaló que coincidía con Eiza González y a veces sentía que los mexicanos no la apoyan, tras esto, agregó que aún así “tengo mucho público que me ama y que me quiere y nada”.

La cuenta en X como “Danna” que desató ataques

En 2024, la cantante quiso renacer en cuanto a su trayectoria y tomó la decisión de sólo llamarse Danna, cerrando con ello su etapa como estrella infantil que la lanzó a la fama.

Con este giro, quiso tener ese nombre en sus cuentas de redes sociales, sin embargo en X, una usuaria ya tenía esa identidad. La intérprete contó que se acercó a la dueña de esa cuenta para pedirle que cediera el usuario y sí tuvo una respuesta, pero la involucrada le pidió dinero de por medio (400 mil dólares).

Ver más El escándalo de Danna Paola se sigue haciendo grande y ahora la dueña del username "Danna" en X está reportando amenazas de mu3rte en su contra por haberse negado a ceder dicho username a la cantante.#DannaPaola pic.twitter.com/f7y48KmTtW — Chismosote (@ChismosoteTV) March 20, 2024

Sin buscar una negociación, Danna hizo público el caso y sus fans se lanzaron contra la usuaria con reclamos e incluso insultos. La voz de “Hazme un mundo de caramelo” incluso había incitado a sus seguidores a hacer un complot para lograr su capricho, sin imaginar que la situación se saldría de control y terminaría siendo acusada de fomentar el ciberbullying.

Por lo anterior, la usuaria optó por cerrar su cuenta en X y Danna ofreció una disculpa pública argumentando que se detuviera la toxicidad. Agregó que ella sólo compartió su historia y “en ningún momento les pedí que la acosaran”.

“Cometí un error y lamento profundamente la situación”, es algo que escribió Danna

Su cambio de nombre también desató una tendencia en redes en la que los fans, en tono burlón comenzaron a llamarla María Belén, como uno de sus personajes cuando participó en telenovelas infantiles. Ello, con la finalidad de responder al acoso que desató hacia la usuaria de X.

Ver más "María Belén":

Porque luego de que Danna Paola pidiera que ahora le digan solamente Danna, la gente está empezando a llamarla María Belén. pic.twitter.com/UD70OPy4mp — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 22, 2024

Su romance con Eleazar Gómez

Cuando Danna tenía unos 15 años, dio de que hablar por su noviazgo con Eleazar Gómez, su compañero en “Atrévete a soñar”, quien le lleva nueve años.

Del romance se supo que existió violencia por parte del actor, información que la actriz ha insinuado en algunas declaraciones. En una ocasión, señaló que Eleazar es el tipo de personas que no quiere en su vida.

El beso con su amiga

Otro episodio que se robó miradas fue cuando le dio un beso a su compañera de reparto en la serie “Élite”, Mina El Hammani. Por la imagen en la que unen sus labios, Danna comentó que no se debe etiquetar al amor y ella se considera un persona “súper libre”.

