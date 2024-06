“Orgullosamente mexicana”: Danna Paola se reivindica tras decir que prefería España

Danna Paola dice ser “orgullosamente mexicana”. Foto: Cuartoscuro

Danna Paola quiso dejar atrás la polémica declaración sobre si prefería España sobre México y, ahora, la cantante presumió lo orgullosa que se sentía de ser mexicana.

En una entrevista, retomada por el programa “De primera mano”, Danna Paola dijo lo que significa, para ella, ser mexicana.

“Soy mexicana. Orgullosamente mexicana. (Ser de México significa) un orgullo muy grande, una oportunidad gigante de poder llevar mi país y mi orgullo de ser mexicana y mi arte, por supuesto, hecho en México, a todos lados. Es un amor muy honesto y genuino”, confesó la cantante.

Además, la intérprete de “No bailes sola” habló de todas las virtudes que ella le ve a los mexicanos.

“Somos bastante hogareños, como muy recibidores, muy familiares, amigueros. Me he encontrado con varios lugares de Latinoamérica donde son muy así, pero creo que el mexicano te abre las puertas de su casa siempre y tratamos de hacer sentir al que venga de fuera mexicano. Es como hermano, hermana, ya eres mexicana y tratarlo de acoplar a las costumbres”.

Danna reconoce sentir cariño por España

Sin embargo, Danna afirmó sentir cariño por España, pues, dijo, vivió en ese país varios años y fue el primer sitio en donde tuvo que ser independiente.

“Tuve la oportunidad de vivir en Madrid, España, tres años de mi vida y fue una experiencia muy única, muy renovadora, fue la primera vez que me fui a vivir sola a otro continente sin conocer a nadie… me llevo un recuerdo muy grande y, por eso, tiene un lugar muy especial en mi corazón”.

También reconoció que, en España, aprendió a ser directa y no darle tantas vueltas a las cosas.

“Empezar con la honestidad y no tomártelo personal porque es una de las cosas que aprendí, a saber decir no, y no hacerle perder el tiempo a otro ni a mí tampoco. Esta manera de ser superdirecta”.