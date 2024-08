Danna revela detalles de su documental en VidCon México 2024

“Danna: Tenemos que hablar” es el nombre del documental. Foto: AFP

“Danna: Tenemos que hablar” es el nombre del documental que desde hace muchos meses la cantante produce de la mano con Disney+.

La cantante y actriz mexicana compartió en VidCon Mexico 2024 las primeras imágenes de lo que será uno de los trabajos más importantes para ella pues además de mostrarse desde pequeña, fue un proceso para ella de reconciliación con la niña que inició en el medio artístico desde que tenía cuatro años de edad.

“Fue muy poderoso, me hizo revalidar el camino que he recorrido y lo que he sacrificado, hoy me siento muy valiente y me abrazo. Ahora me puedo decir ‘ahuevo lo hiciste’”, dijo Danna.

El documental de Danna tiene mucho material grabado por sus papás

Durante el panel que realizó Danna en el Centro Citibanamex, la cantante de 29 años compartió que sus papás han grabado “toda su vida”, lo que fue de gran ayuda al momento de producir el documental, que aún no tiene fecha de estreno.

“Ver esos videos me hizo recordar muchas cosas y muchos traumas que había olvidado, que no había revisado o trabajado, fue catártico y duro”, confesó Danna.

En abril de 2024, Danna dio a conocer el nombre de su nuevo disco “Childstar”, un material que asegura fue como “un capricho” para ella. Además, reveló, que la estructura del documental lleva un hilo conductor con cada una de las canciones que lo componen.

“Estoy orgullosa de mí y de contar mi vida, sin saber cómo lo van a recibir, sé que el significado va a ser distinto para cada persona. Tuvimos que soltar el proceso para también disfrutar”, agregó Danna.

“Me siento muy orgullosa y muy valiente por este trabajo, que más que un documental es como un cuento” dijo Danna, agregando que fue doloroso y liberador el proceso.