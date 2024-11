¿Dónde está Markitos Toys? Reportan desaparición del youtuber tras incendio a sus restaurantes en Culiacán

La ciudad de Culiacán sigue dando de que hablar y esta vez es por Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, influencer que habría desaparecido tras ocurrir el incendio de restaurantes “Ranch Roll”, presuntamente propiedad del youtuber en el estado de Sinaloa.

Horas después de los ataques a los establecimientos, durante la mañana del jueves 28 de noviembre, empezó a propagarse la información de la ausencia del creador de contenido.

De acuerdo con información de medos locales, la desaparición de Markitos Toys se dio el mismo día que ocurrieron los ataques a los restaurantes de sushi. Sin embargo, se trata de información extraoficial.

Asimismo, se reportó la cancelación de vuelos con dirección al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Esto debido a que se habría dado un operativo por parte de elementos de seguridad en la terminal aérea, debido al secuestro del de Kevin Castro, más conocido como “KC” y hermano del influencer Markito Toys.

Es a través de X que viralizaron un video en donde personal de una aerolínea dio el aviso de la cancelación del vuelo que tenía como ruta La Paz-Culiacán.

Sin especificar el motivo, solamente destacando que “la mayoría sabe cómo está allá”, la trabajadora adelantó que los afectados por la medida tienen la opción de tomar un avión hacia Monterrey y hasta el día siguiente llegar a Culiacán.

Asimismo, ofrece la alternativa de cambiar su boleto para quienes no lo sientan viable.

“Está siendo cancelado por cuestiones en Culiacán, la mayoría sabe cómo está allá. Me comentan que está la posibilidad de que puedan irse todos a Monterrey y mañana, quienes vayan a Culiacán, pueden volar Monterrey-Culiacán para que no se queden aquí en La Paz. No sé qué tanto les convenga. Quien esté de acuerdo puede levantar la mano; quien quiera desembarcar podemos hacerles el cambio, pero La Paz-Culiacán sí sería hasta el día domingo y mañana volarían Monterrey-Culiacán temprano”.

Aerolínea.