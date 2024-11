“La mayoría sabe cómo está allá”: Antes de despegar, cancelan vuelo hacia Culiacán; video

En los últimos días, la ciudad de Culiacán ha sido escenario de hechos de violencia, situación que estaría pegando incluso los vuelos en avión a esta zona del estado de Sinaloa, al reportarse la cancelación de esta ruta por parte de aerolíneas.

A través de redes sociales se viralizó un video en donde pasajeros eran informados de la medida, pero qué se sabe de estas acciones, las cuales estarían afectando a los viajeros. Aquí en Unotv.com te lo detallamos.

De acuerdo con el video posteado en X, durante un vuelo La Paz-Culiacán, una mujer, que sería parte del equipo de la aerolínea, está informando a las personas que estaban a punto de partir sobre la cancelación del mismo.

Sin especificar el motivo, solamente destacando que “la mayoría sabe cómo está allá”, la trabajadora adelanta que los afectados por la medida tienen la opción de tomar un avión hacia Monterrey y hasta el día siguiente llegar a Culiacán.

Asimismo, ofrece la alternativa de cambiar su boleto para quienes no lo sientan viable.

Medios locales destacan que esta cancelación del vuelo, como otras similares, ocurrieron el jueves 28 de noviembre, ante hechos de inseguridad en la ciudad.

“Está siendo cancelado por cuestiones en Culiacán, la mayoría sabe cómo está allá. Me comentan que está la posibilidad de que puedan irse todos a Monterrey y mañana, quienes vayan a Culiacán, pueden volar Monterrey-Culiacán para que no se queden aquí en La Paz. No sé qué tanto les convenga. Quien esté de acuerdo puede levantar la mano; quien quiera desembarcar podemos hacerles el cambio, pero La Paz-Culiacán sí sería hasta el día domingo y mañana volarían Monterrey-Culiacán temprano”.