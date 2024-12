“Fue violento”: Ex de Eduardo Yáñez revela que sufrió malos tratos y asegura que tiene severos problemas de salud

La expareja de Eduardo Yáñez lo acusó de violento. Foro: Cuartoscuro

Mariana Gutiérrez, expareja de Eduardo Yáñez, hizo fuertes revelaciones sobre el actor, al que acusó de abuso durante su relación. Además, también confesó las supuestas enfermedades que padece el polémico famoso.

De acuerdo con la mujer, quien también fue abogada de Yáñez, recordó, en entrevista con la revista TVNotas, cómo fue la relación con el actor, la cual se fue complicando con el paso del tiempo.

“Al inicio de la relación era muy educado. Después me celaba horrible… Fue violento, ingrato, desleal y traicionero después de lo que hice por él. Le ayudaba en todo económicamente”

[TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Yáñez enfrenta demanda de su abogada por violencia de género]

La mujer recordó que fue después de que no pudieron tener un bebé, mismo que deseaba el actor, cuando comenzó el ambiente hostil.

“Nos sometimos a un tratamiento, pero no se dio. Él no podía, ya que sus espermas no servían… Cuando empezó a haber mucha confianza y el tratamiento no funcionó despertó su personalidad violenta… Ahora veo que quería el bebé para obtener un seguro de vida mío, pues tengo una situación económica estable”.

Finalmente, fue la violenta situación que vivió junto al actor en plena celebración del cumpleaños del famoso lo que la llevó a terminar con la relación.

“El día de su cumpleaños, hace un año, le organicé algo lindo. Llegó dos horas después hasta el gorro de dro***… Pensaron que me iba a pegar, pero golpeó la mesa. Los meseros se sorprendieron. Le dije: ‘Ésta es la última vez que me vas a ver. No quiero saber nada de ti. ¡Estás enfermo!’ Lo bloqueé de todas partes”

La salud de Eduardo Yáñez está comprometida

Sin embargo, la violenta relación que vivió con el protagonista de “Amores verdaderos” no fue lo único que reveló quién fuera también la exabogada de Yáñez, pues, confesó que la estrella de televisión tiene severos problemas de salud.

“Tiene inicio de Parkinson y problemas de columna y rodillas. No puede estar mucho tiempo caminando, ni sentado. Y una enfermedad grave y crónica que no me reveló. Tomaba 10 pastillas de colores al día. Tenía adicciones. Es superadicto a la marihuana. Lo llevé con una doctora que le diagnosticó un alto nivel de esquizofrenia. Le inyectaban células madre”.

Las revelaciones sobre el estado de salud de Yáñez refuerzan los rumores que comenzaron hace meses debido a un video en donde se ve al actor cubrir el temblor de una mano.

Procederá legalmente contra el actor

Además de las fuertes revelaciones, Mariana Gutiérrez informó que procederá legalmente contra el famoso por violencia de género y daño moral. Asimismo, confesó si lo que desea es que Eduardo Yáñez vaya a prisión.

“Estoy presentando dos demandas: Por violencia de género y por daño moral. Fui violentada los 8 meses que estuve con él. Usaba palabras que me sobajaba. Me minimizaba. Era violencia verbal… No (quiero que vaya a la cárcel). Aunque sí la reparación económica del daño. Y que asuma la responsabilidad de lo que hizo… Esto puede ser penado con un aproximado de 300 mil al millón de pesos”