Salud de Eduardo Yáñez preocupa: se sospecha que puede tener enfermedad degenerativa

La salud de Eduardo Yáñez encendió las alarmas debido a que se comenzó a especular que el actor podría presentar una enfermedad degenerativa. A través de redes sociales, cibernautas no pasaron por alto el temblor que, al parecer, presenta el famoso actor de telenovelas en las manos. Y Unotv.com te da los detalles.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, en un reciente video Eduardo Yáñez tiene un semblante desmejorado y, dijo, trata de ocultar las manos, las cuales mostrarían el inicio del presunto Parkinson.

“Con la mano derecha, principalmente, la izquierda menos, pero la derecha muy temblorosa. Se ve delgado, se ve con un color extraño en la piel, no sé. Se ve enfermo, sinceramente… Se nota que trata de esconder las manos, de disimular sus manos. Me imagino que debe ser muy incómodo”

En su canal de YouTube, Carbajal mostró su preocupación por la salud de Eduardo Yáñez y aseguró que mostró un video a un médico que afirma puede tratarse de un principio de Parkinson. Sin embargo, no confirmó que pueda ser dicha enfermedad degenerativa.

“Yo le enseñé este video a un médico y me dijo, por lo que él vio, me dice que pudiera ser un principio de Parkinson. No lo confirmó como tal, porque yo no sé, no tengo su historial médico, pero que todo parece indicar, que pudiera ser, el inicio de un problema de Parkinson para Eduardo Yáñez”