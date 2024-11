El caso de Marilyn Cote sigue sorprendiendo con sus giros inesperados. Ahora, usuarios en redes sociales revelaron que el hombre a quien ella presentó como su esposo era, en realidad, su psiquiatra: el Dr. Rodrigo Orcajo, médico especialista en psiquiatría egresado de la UNAM y del Hospital Fray Bernardino.

Si bien, en un inicio, el especialista en medicina dijo mediante X, que él no se encontraba relacionado con el caso de “la abogada psiquiatra”, el usuario @MrDoctorOficial reveló, a través de un hilo de la misma red social, que éste si conocía a Marilyn Cote, y que incluso fue su paciente.

En capturas de pantalla de un chat de doctores de WhatsApp, el Dr. Orcajo explicó el contexto de su relación profesional con Marilyn, revelando que fue su paciente y que su diagnóstico indicaba que ella presentaba un cuadro de sociopatía.

“Es una expaciente sociopata. ¿Qué implicaciones tiene ser incluido en una fantasía cuasi delirante? Sin firmar… Ella no tiene un contrato o documentos con mi letra, yo sí un expediente con diagnóstico y un registro de citas. Si alguien la demanda, debe probar que yo los atendí, que me encuentro localizado en Puebla o que estoy casado con ella… me veo encaminado a no hacer nada más que explicarles a ustedes, mis colegas. Y reír un poco. El Photoshop está chafísima”.