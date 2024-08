“El Candidato Honesto”: sinopsis, elenco, tráiler y fecha de estreno

“El Candidato Honesto” es una película mexicana. Foto: CLB

“El Candidato Honesto” es una película mexicana, basada en la cinta brasileña, “O Candidato Honesto”, se trata de una comedia, que según compartió el elenco y director, en conferencia de prensa, espera detonar algo en el público, al reflejar las absurdas estrategias a las que recurren los políticos durante los procesos electorales.

Adrián Uribe compartió, que desde que leyó el guion y vio la cinta original, estuvo interesado en participar en el proyecto, pero con una versión un tanto diferente.

“El guionista y el director le dieron un toque de corazón, pues en la versión original costaba trabajo ser empático con el candidato y aquí se hizo una historia completamente entrañable y con un toque familiar”, dijo Uribe.

Por su parte, Tiaré Scanda dijo que es una película coherente, en la que probablemente los jóvenes que la vean quieran convertirse en mejores personas, de una manera divertida.

Tráiler de “El Candidato Honesto”

Elenco

El filme “El Candidato Honesto” es una película dirigida por Luis Felipe Ybarra con Adrián Uribe, Teresa Ruiz (quien interpreta a una periodista), Daniel Tovar (el jefe de campaña), Mariana Seoane, Enrique Arreola, Daniel Martínez y Paola Ramones, entre otros.

La fotografía estuvo a cargo de Alejandro Martínez, mexicano que ha trabajado en “House of the Dragon“, la precuela de “Game of Thrones“.

Adrián Uribe comparte créditos con la hija de Adal Ramones, Paola. Foto: CLB

Sinopsis oficial de “El Candidato Honesto”

Tona alguna vez fue un líder con ideales, pero con el tiempo se convirtió en un político corrupto. Ahora que es candidato a la presidencia y está a un paso de ganar las elecciones, sufre el hechizo de su abuela que le impide hacer nada deshonesto.

¿Cómo podrá ganar las elecciones si no puede decir mentiras? ¿Cuál será su futuro como político si está obligado a decir siempre la verdad?.

Fecha de estreno

La cinta “El Candidato Honesto” llega a cines de México el 8 de agosto.