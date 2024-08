“¿Dónde está Shanik?”: Marco Antonio Regil busca a Shanik luego de que ella hablara sobre él y su mamá

Marco Antonio Regil busca a Shanik. Foto: Cuartoscuro

Tras la salida de Shanik Berman de “La casa de los famosos México”, Marco Antonio Regil comenzó a buscar a la presentadora luego de que ella, al interior del reality, hablara de él.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Marco Antonio Regil aseguró que desea que la famosa le aclare lo que estuvo diciendo de él y de su fallecida mamá.

“¿Ya llegó Shanik Berman o todavía no? La ando buscando, tengo, no es un pollito que comerme porque soy vegano, pero, dónde anda… Díganle que la ando buscando, por favor. Que ya salió de la casa de los famosos quiero ver que andaba hablando de mí… Tiene que venir a trabajar”.

¿Por qué Marco Antonio Regil busca a Shanik Berman?

El presentador, que dijo que “haría guardia personalmente” en la zona de trabajo de Shanik Berman, inició la búsqueda de la presentadora luego de que, al interior de “La casa de los famosos México”, hablara de él.

Durante su estancia en el programa, Shanik causó polémica por las declaraciones que hizo, entre ellas, la petición de Luis Rey a Andrés García para acabar con la vida de Marcela Basteri. Sin embargo, a Marco Antonio Regil no le causó gracia que hablara de él y de su madre en el reality.

¿Qué dijo Shanik de Marco Antonio?

Hace días, Shanik Berman no tuvo reparo en hablar de los motivos que llevaron a Marco Antonio Regil a permanecer soltero. Según la presentadora, habría sido la relación que el conductor tuvo con su madre lo que evitó que tuviera una pareja.

“Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos grandes y él era el chiquito, y la mamá le dice: ‘Tú eres mi novio’. Entonces lo presentaba: ‘Él es mi novio. Él es mi pareja”.

Las declaraciones de la presentadora llegaron a oídos de Regil y no fueron de su agrado, por lo que respondió que sólo lo hacía para llamar la atención y que le fuera bien en el proyecto.

“No sé si sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque si no, pues, nada más anda inventando para que le vaya bien en el show. Anda muy afectada dentro del reality. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Mi mamá ya falleció y no es para andarla metiendo en chismes”.

El conductor aseguró que no le deseaba mal a Shanik, pero envió un contundente mensaje.

“Que no ande usando a mi mamita fallecida para andar haciendo puntos en el show”.