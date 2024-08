Adriel Favela recuerda sus orígenes con la canción “Lunetas”

Tras experimentar con diversos géneros, incluyendo el mariachi, Adriel Favela regresa al corrido con “Lunetas”, una canción que marca su retorno a un estilo que lo ha definido a lo largo de su carrera. En entrevista con “En Fa, el podcast musical de Uno TV” y Claro Música, el cantante habla sobre su viaje musical, sus influencias y lo que podemos esperar de su próximo disco.

Adriel Favela ha demostrado ser un artista versátil, capaz de moverse entre diferentes géneros y estilos musicales. Su incursión en el mariachi, que resultó en una nominación a los Grammy, fue un hito importante en su carrera. Sin embargo, Adriel sentía la necesidad de volver a sus raíces, al corrido que lo vio nacer como artista.

“Sentí una necesidad muy cabrona de conocerme a mí mismo todavía más“, comenta Favela. “Tenía muchas ganas de rendir tributo a las esencias que hicieron gran parte de mi vida, como Pedro Infante, Jorge Negrete y Vicente Fernández”.

“Lunetas”, su nuevo sencillo, refleja este deseo de reconectar con sus orígenes. La canción, que describe como “belicosa y coquetona”, es una colaboración con Tito Doble P y Juanchito, quienes han sido clave en este regreso. “Ellos se rifaron de una manera impresionante”, señala Adriel, destacando el talento y la dedicación de sus compañeros.

Asímismo lanzó un video en redes sociales llamado “origen” que es una representación visual de este regreso a las raíces. Filmado en el desierto, el clip simboliza el viaje de Adriel hacia su origen, Sonora, México. “Es una representación de mi tierra, de donde todo empezó”, explica. La conexión con su infancia, marcada por la convivencia con sus abuelos y su vida en la región, es evidente en esta obra. “Crecí de una forma muy diferente, y eso hizo que mi esencia sea lo que es hoy”, afirma.

Adriel reconoce que su trayectoria ha sido marcada por la constante evolución y la necesidad de experimentar. Su paso por el mariachi fue solo una etapa en su búsqueda artística, pero siempre supo que regresaría al corrido. “Me siento orgulloso de haber experimentado con otros géneros, pero el corrido siempre será mi raíz”, declara.

Adriel Favela ha sido un pionero en la evolución del corrido, un género que ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Su estilo único, que fusiona elementos urbanos con la tradición del corrido, lo ha colocado en un lugar especial dentro de la música mexicana.

“Soy el sándwich entre lo que ya estaba y lo que está por venir”, comenta. “Ni de aquí ni de allá, siempre me he sentido libre en mis decisiones y eso me ha hecho muy fuerte”.

El corrido contemporáneo, también conocido como corrido tumbado, ha ganado popularidad rápidamente, con artistas como Natanael Cano y Peso Pluma liderando el movimiento. Sin embargo, Adriel prefiere describir su música como una evolución natural del corrido, sin etiquetas. “La música evoluciona, y yo solo sigo mi instinto”, afirma.

El futuro de Adriel Favela

El próximo disco de Adriel Favela, titulado “Origen”, promete ser un viaje a través de su carrera y una celebración de su evolución como artista. “Es un Adriel del pasado, presente y futuro”, dice. El álbum incluirá colaboraciones con artistas de diferentes géneros, mostrando la versatilidad de Favela y su capacidad para adaptarse y evolucionar.

“Este disco es un homenaje a mis raíces, pero también un vistazo al futuro de mi música”, Adriel Favela

El regional mexicano está viviendo una nueva época de oro, y Adriel Favela es una de las figuras clave en este renacimiento. “Quien diga que no, que vaya a ver los números”, dice con orgullo. “Estamos llevando la bandera mexicana a lugares donde nunca antes había llegado”.