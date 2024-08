¿Hubo enfrentamiento? “Pirru” habla del supuesto maltrato de pareja de Ana Bárbara a sus hijos

Ana Bárbara y “Pirru” durante su relación. Foto: Cuartoscuro

José María Fernández, conocido como el “Pirru”, revivió la polémica sobre el supuesto maltrato que sufrieron sus hijos a manos de Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, su exesposa.

En un encuentro con varias cámaras de televisión, entre ellas las de “De primera mano”, el “Pirru” aseguró que recibió una llamada de José María, el hijo que tuvo con Ana Bárbara, pidiéndole que fuera por él.

“Yo no pensé en actuar, yo me fui por él y me lo traje. No pensé en actuar, actué. Hablé con Chema y me dijo ‘sabes que yo ya no quiero estar aquí’, sin darme más detalles, y le dije ‘va’. Ya tenía 16 años, a partir de los 12 allá (en Estados Unidos) la ley dice que puede decidir con quién vive. No hubo ningún problema, hablé con Ana Bárbara, le dije ‘oye, me toca un rato’ y ya”.

El famoso, que fuera esposo de la fallecida Mariana Levy, aseguró que no llegó a enfrentar a Ángel Muñoz por los supuestos malos tratos hacia su hijo, y que, simplemente, fue a rescatar al menor.

“No se trataba de eso. Yo fui por mi hijo a rescatarlo”.

Además, comentó que su hijo José Emilio le habló sobre la existencia de supuestos videos y audios que comprobarían los presuntos malos tratos. Sin embargo, dijo no estar “100% seguro”.

“José Emilio sí me lo comentó llegando del viaje. Todo empezó con la bronca de que, al parecer, sí existían unos audios y unos videos que probaban eso. No estoy 100% seguro, pero sí me lo comentó”.

Finalmente, antes de pedir que el tema se diera por olvidado, el “Pirru” aseguró que Ana Bárbara es una mujer muy inteligente, por lo que descartó que Ángel Muñoz pueda estarla manipulando.

“Ana Bárbara es muy inteligente. No creo que se deje manipular. Habrá quien lo intente, pero no creo. Al final ella es de paz, siempre quiere paz… Olvidemos el tema”.