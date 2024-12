El príncipe Harry responde a los rumores de divorcio con Meghan Markle

El príncipe Harry desmintió los rumores de su divorcio. Foto: AFP

El príncipe Harry desmintió los rumores sobre un “supuesto” divorcio con la actriz estadounidense, Megan Markle, tras su participación en la “Cumbre DealBook 2024” del New York Times, el pasado miércoles 4 de diciembre.

Los duques de Sussex han aparecido en diferentes eventos en solitario, lo que provocó que distintos medios como “Quien” comenzaran a rumorear sobre una posible crisis matrimonial entre la pareja real.

El príncipe Harry niega su “supuesto” divorcio

El periodista y columnista del “New York Times”, Andrew Ross, cuestionó al príncipe sobre el distanciamiento que él y su esposa han tenido frente a la prensa, debido a que han asistido a diversos eventos de manera individual.

“He buscado noticias sobre ti en Google y hay gente que está fascinada por todo lo que haces. Están fascinados por el hecho de que Meghan está en California ahora mismo y tú estás aquí. Hay artículos por todas partes. ¿Por qué estás haciendo eventos en solitario? ¿Por qué no lo están haciendo juntos?”

El duque de Sussex tomó la pregunta de una forma cómica y amablemente respondió, “Aparentemente hemos comprado o nos hemos mudado de casa diez o doce veces, también nos hemos divorciado unas diez o doce veces. Así que es como ¿qué?”.

Harry dejó en claro que solo se trató de un rumor como los que siempre han envuelto a su familia y con su genuino sentido del humor se disculpó con Andrew Ross, debido a que cayó en la manipulación de noticias falsas.

“He tenido una experiencia vivida desde que era un niño, he visto historias escritas sobre mí que no se basan exactamente en la realidad, también he visto historias sobre miembros de mi familia, amigos, extraños, todo tipo de personas, por eso, solo puedo disculparme, pero me invitaste, así que no es mi culpa”, finalizó el hermano menor del príncipe William.

Harry habla de su vida en Montecito, California.

Harry platicó sobre la vida que lleva en Montecito, California, donde vive junto a Meghan Markle y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibeth.

El príncipe dijo que disfruta criar a sus hijos en Estados Unidos, lejos de todo el caos mediático. Y agregó: “es difícil seguir el ritmo, por eso los ignoramos. Las personas por las que más siento pena son los trolls, en verdad lo siento por ellos”.