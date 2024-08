Elenco de “Beetlejuice Beetlejuice” convive con fans mexicanos y presenta las primeras imágenes de la cinta

El elenco de “Beetlejuice Beetlejuice” compartió con fans mexicanos. | Foto: Shutterstock.

El famoso director de cine Tim Burton, y los actores, Jenna Ortega, Michael Keaton, Monica Bellucci y Justin Theroux estuvieron presentes en el fan event donde dieron a conocer las primeras imágenes de la nueva película “Beetlejuice, Beetlejuice”, la cual llegará a cines el próximo 5 de septiembre. En Unotv.com te tenemos todos los detalles de este increíble y “paranormal” momento.

Fans y medios de comunicación se dieron cita este miércoles en Toreo Parque Central, para presenciar un breve pero increíble adelanto de la secuela de este clásico del cine. En punto de las 20:30 horas, el elenco de la cinta compartió un momento cercano con los asistentes a quienes autografiaron todo tipo de objetos relacionados con Beetlejuice. Sin embargo, fue Jenna Ortega la que más cercana se mostró con los fans.

Incluso dijo a los micrófonos de Unotv.com que “como latina los mexicanos son una influencia para mí, ahí está mi corazón y mi amor”.

Además, indicó estar emocionada de estar en tierras mexicanas y aseguró no poder esperar a que la gente vaya a los cines a ver “Beetlejuice, Beetlejuice”.

Mientras que a su paso por la alfombra roja, Justin Theroux, dijo a Unotv.com estar asombrado del recibimiento que ha tenido la película por parte del público mexicano. “No esperaba esto. Me dijeron que iba a ser una locura, pero no estaba preparado para esta situación”, aseguró el actor.

“Beetlejuice Beetlejuice”, la cinta de dirigida por Burton traerá de regreso el universo de lo paranormal con un elenco de lujo, ya que, este nuevo filme contará con las estrellas de la cinta original: Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara.

Además, el elenco se enriquece con la incorporación de Jenna Ortega, quien interpreta a Astrid, una joven cuyo papel se perfila como uno de los puntos centrales de la trama. Monica Bellucci y Justin Theroux también forman parte de esta película.

Según palabras de Tim Burton, esta segunda cinta sobre el fantasma Beetlejuice, no se trata de un momento de nostalgia para él, más bien es como el reencuentro de una “rara familia” en una película.

“Nostalgia es una extraña palabra, no lo veo como un momento de nostalgia, es un personaje que disfruto, que el mundo ha disfrutado y que nunca me ha dejado, obviamente porque me tomó más de 35 años hacerlo otra vez”.

Tim Burton, director de cine