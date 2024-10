“Emilia Pérez”, un musical sobre las desapariciones en México y la libertad

“Emilia Pérez” es una cinta dirigida por Jacques Audiard, quien decidió contar la historia de un narcotraficante mexicano, que sueña con convertirse en mujer y tener una nueva vida, a manera de musical.

El director francés presentó ayer en el Festival Internacional de Cine de Morelia su nueva cinta “Emilia Pérez” junto a Sofía Gascón, la diseñadora de vestuario Virginie Montel, el coreógrafo Damien Jalet, la actriz Adriana Paz y Jacques Audiard.

Jacques Audiard compartió, que hace 42 años, vino a México por primera vez en su vida y quedó enamorado de todo lo que vivió. Después, leyó un libro (“Écoute”) en el que uno de los personajes secundarios era un narco, que soñaba con transformar su cuerpo en el de una mujer.

A partir de ese momento, la historia de aquel narcotraficante hizo que el director francés comenzara a desarrollar su nueva cinta en torno a este hombre, quien se siente atrapado en un cuerpo que no le corresponde.

“Pensé, ‘si es un asunto de narcotráfico, pues tiene que ser en México, aquí la historia tenía sentido. Y ¿por qué tomar el tema de los desaparecidos?, porque es un tema que a mí me ha obsesionado durante mucho tiempo. Por ejemplo, sé que están los 43 estudiantes que desaparecieron. A lo mejor ustedes en México tienen a los desaparecidos más presentes, pero en Francia esto aparece y a los dos días está olvidado, pero yo dije: ‘A mí no se me va a olvidar, yo no olvido’”, dijo Jacques.

Cabe destacar que, después de la transformación física del personaje principal, éste emprende un acto de redención para apoyar a la búsqueda de desaparecidos en México.

“Emilia Pérez”, una cinta muy personal para Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón fue la elegida para el papel protagónico de “Emilia Pérez“, una película cuya trama le resulta familiar a la española, ya que nació como varón y transicionó hace unos años, comenzando una nueva historia en su vida personal y profesional.

“Yo cuando hice todo este pinche jale en mi vida, mi mujer me dijo: ‘¿Y qué vas a hacer ahora?’ y yo le dije: ‘Voy a superar todo lo que había hecho antes y esta película es eso, la culminación de todo lo que yo le dije”, reflexionó Karla Sofía, quien aseguró que su personaje quiere salir de la oscuridad en la que vive.

La española aseguró estar muy agradecida por la manera en que han recibido la cinta y espera que México no sea la excepción: “Lo mejor está por venir”.

“Emilia Pérez” se desarrolla en su mayoría en México, sin embargo, no todos los actores eran mexicanos, rodearse de personas cuyo español fuera muy meticuloso le ayudó al director durante la filmación, aunque mencionó que no es la primera cinta que realiza en un idioma que no habla.

Emilia Pérez, un musical que se combina con otros géneros cinematográficos

La cinta “Emilia Pérez“, la cual está en la contienda para representar a Francia en el camino por el Oscar 2025, fue escrita como un libreto de la ópera, donde existen más cuadros que escenas.

Conforme la historia a fue desarrollando Audiard fueron surgiendo diferentes géneros como la comedia, el drama y el musical: “La película entró en transición, no se trataba de ritmo, era sobre la estética. Nos interesaba la veracidad y yo tuve que aceptar que Emilia fuera desbordante”

¿De qué trata “Emilia Pérez”?

La película sigue a Rita (Zoe Saldaña) una abogada “sobrecalificada e infravalorada” la cuál trabaja para un bufete de abogados situado en México el cual está inclinado en ayudar a los delincuentes en lugar de llevarlos a la justicia.

Un día, Rita recibe la llamada de Manitas (Karla Sofía Gascón) el líder de un temido cartel de drogas quién en un giro inesperado le pedirá su ayuda a la abogada para poder desaparecer sin pista alguna y finalmente vivir su vida como la mujer que siempre ha soñado ser.