La cantante y actriz Ninel Conde sorprendió a la audiencia durante su participación en el programa de Univisión “El Gordo y La Flaca“. Sin embargo, las redes sociales estallaron al ver la cara de la actriz con algunos supuestos cambios.

Además, durante su charla con Raúl de Molina, también conocido como “El Gordo”, se tocaron temas personales, como sus matrimonios con Larry Ramos y, actualmente, con José Ángel González.

La famosa actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no por sus proyectos artísticos, sino por un supuesto cambio en su rostro.

Su aparición en el programa “El Gordo y La Flaca“ desató una ola de comentarios, donde muchos internautas aseguran que su rostro luce muy diferente.

Las reacciones han sido variadas, desde quienes la felicitan por lucir más joven y radiante, hasta aquellos que expresan su preocupación por los posibles excesos en los procedimientos estéticos. Algunos comentarios destacados incluyen:

La entrevista formó parte de la dinámica habitual del programa, donde las celebridades comparten detalles de su vida personal y profesional.

Durante el programa, Raúl de Molina cuestionó a Ninel Conde sobre sus experiencias personales, incluyendo su relación con Larry Ramos, con quien enfrentó controversias legales en el pasado.

Ahora, Ninel se encuentra casada con José Ángel González, un tema que también formó parte de la conversación.

“Ami de ese tema, no me gusta mucho entrar en detalles. Son cosas que las quiero guardar para mí, de eso no entro en detalles por qué cuido lo que más amo, que es mi familia”.

Ninel Conde