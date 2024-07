Todo se debe a un dolor: Eric del Castillo será sometido a cirugía después de aparatosa caída

Eric del Castillo se cayó cuando visitó a una de sus hijas. Foto: Cuartoscuro

Eric del Castillo señaló que será sometido a una cirugía debido a las consecuencias de una aparatosa caída que tuvo en casa de su hija Verónica. El actor detalló que actualmente lidia con un dolor y por ello será atendido.

El padre de Kate del Castillo agregó que por su malestar también le es difícil mantenerse de pie. Comentó que por su condición en la telenovela donde trabaja lo cuidan y le acercan una silla.

Eric del Castillo será operado por consecuencias de una caída

Eric del Castillo contó al programa “De Primera Mano” que será sometido a una cirugía. Agregó que el procedimiento será sencillo y habló de la razón que lo llevará al quirófano.

“Lo que pasa es que no puedo estar parado mucho tiempo, tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo, me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos, entonces me causan dolor” Eric del Castillo

El intérprete indicó que su estado de salud no es preocupante y dijo cuándo sería la operación.

“Me voy a operar muy sencillo, ahora que termine la telenovela (…) Me duele cuando estoy parado, la producción me cuida mucho, siempre me ponen una silla” Eric del Castillo

Fue en 2021 cuando Erik del Castillo se cayó en la casa de su hija Verónica. Al actor lo llevaron al hospital y cuando tuvo oportunidad contó cómo pasaron las cosas.

“Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí. No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo” Eric del Castillo

Según lo que su esposa Kate Trillo le contó a Jorge Poza, la caída ocurrió un día que fueron a visitar a Verónica. Ella tuvo que ausentarse por un momento y el actor se quedó con su hija. Tiempo después, la señora recibió una llamada en la que le informaron que su esposo había tenido un accidente, tras esto, se trasladó de inmediato a ver qué ocurría.

Trillo mencionó que ya no le tocó ver a su esposo en el suelo, sin embargo, supo que se dio un “trancazo” porque el actor venía bajando de la recámara con ayuda de Darwin, su hijo.

