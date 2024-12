“Es un vulgar y corriente”: Alfredo Adame le dice de todo a Poncho de Nigris  

Alfredo Adame le dice de todo a Poncho de Nigris. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Alfredo Adame se convirtió en el rey de la polémica, pero, ahora, el también conocido “Golden boy”, se le fue con todo contra Poncho de Nigris, puesto que durante una entrevista aseguró que no tiene talento y es un “padrotillo”.

El “Golden boy” enfurece

“Adameman”, como se le conoce en las redes, concedió una entrevista a Javier Ceriani para su canal YouTube, pues, fiel a su estilo, despotricó contra Poncho de Nigris. Al ser cuestionado sobre qué opinaba del famoso, no dejó nada al aire.

“Es un padrotillo, bajo, vulgar, corriente. No es actor, es un pésimo conductor. Es un vago, zángano, haragán y huevón que no sirve para nada, que se logró colar en este medio gracias al hermano, que en paz descanse y que era un gran futbolista. No tiene en que caerse muerto”, afirmó Adame.

Así como lo leen, despotricó contra Poncho de Nigris, como rapero en batalla de estilo libre. En ese sentido, aseguró que el empresario tuvo una relación con una mujer transexual; supuestamente, la joven iba a revelar su vínculo y perdió la vida misteriosamente.

“Cuando la mujer iba a revelar (la relación), amaneció muerta. Es un padrotillo”. Todo lo anterior, no es nuevo porque desde enero del presente año el pleito inició porque Alfredo Adame realizó comentarios despectivos contra Wendy Guevara.

Hasta el momento, Poncho de Nigris sigue sin contestar los dichos de Adame y la viralización de los polémicos comentarios avanza.