El cantante Carlos Cuevas fue asaltado la mañana del jueves en Cuernavaca, Morelos. A través de un video difundido en su cuenta de X, antes Twitter, el artista narró cómo ocurrieron los hechos.

“A las 11:30 de la mañana en la Farmacia Guadalajara, que está en Teopanzolco, esquina San Diego, donde está la glorieta, formado en la fila para pedir la medicina, estaba yo adelante y atrás de mí un señor, que también estaba esperando su turno… entraron dos maleantes con pistola en mano a asaltar la farmacia, desgraciadamente me tocó a mí, le tocó al señor ser víctimas de eso”.

“A mí me dieron un cachazo. Yo creo que venían drogados. Entonces, quiero advertir a la población de Cuernavaca porque esto nunca me había pasado en los 30 años (que tiene viviendo en Cuernavaca) ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi familia. ¡Pero qué desgracia que a esas horas de la mañana, a plena luz del día, en una avenida muy transitada y en una farmacia a la que todo mundo vamos, aunque ya me habían señalado que asaltaban mucho ahí!”, lamentó.