El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2024 fue el marco para el estreno en México de “Pedro Páramo“, película dirigida por Rodrigo Prieto y que llegará a Netflix el 6 de noviembre. En la alfombra roja por la cinta desfiló el actor Tenoch Huerta, quien fue acusado por abuso sexual.

El actor mexicano de 43 años, Tenoch Huerta, reapareció tras las acusaciones de abuso sexual por parte de la saxofonista María Elena Ríos y desfiló por la alfombra roja de “Pedro Páramo” en Morelia.

“Al abordar mi personaje, las motivaciones de las que todo el mundo habla de Juan Preciado y la búsqueda de su padre, yo lo viré por otro lado. Entendí otras cosas, pude humanizarlo y me di cuenta de que es como cualquier persona. Desmitifiqué al héroe”.

Tenoch Huerta interpretó a Juan Preciado en “Pedro Páramo“, adaptación del cineasta Rodrigo Prieto con base en la novela homónima de Juan Rulfo.

Cabe destacar que el intérprete no apareció en la conferencia de prensa previa desde el Centro Cultural Universitario de Morelia y no habló de su futuro como Namor en el Universo Cinemático de Marvel.

María Elena Ríos, saxofonista mexicana, acusó a Tenoch Huerta de “depredador sexual” en junio de 2023 y por ejercer por ‘stealthing’ en su contra, un tipo de abuso que consiste en quitarse el condón durante el acto sexual sin consentimiento de la otra persona.

En octubre de este año, el actor habló al respecto y dijo en entrevista: “Las cosas que se hablan, que son claras y que son acuerdos entre dos adultos, son acuerdos”

La gala por el estreno de “Pedro Páramo” terminó con la presencia del cineasta que dejó la dirección de fotografía para dirigir la cinta con el guion de Mateo Gil, la fotografía de Nico Aguilar y la música de Gustavo Santaolalla.

Para sentarse por primera vez en la silla de director, el cuatro veces nominado al Oscar recurrió a Martin Scorsese, con quien ha trabajado en títulos como “Los Asesinos de la Luna” y “El Irlandés“, entre otros.

“Me sugirió que uno de los planos fuera unos cuadros más largo. Le pedí consejo desde antes de filmar, porque esto empezó durante la preparación de ‘Los Asesinos de la Luna’ y le comenté que me ofrecieron dirigir Pedro Páramo; me sugirió no alejarme mucho del material de origen y que hiciera mi propuesta”.

Rodrigo Prieto