Eugenio Derbez le promete película a Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen 12 años de casados. Foto: Gettyimages

Eugenio Derbez recibió un reconocimiento por su trayectoria durante la primera edición de los Premios Aura 2024 (reconocimiento a lo mejor de las series), el actor y productor asistió acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo, a quien asegura le ha propuesto escribir juntos una película y finalmente puedan trabajar juntos.

“Si les gusta cómo canta no se le imaginan actuando ya le estamos preparando algo, le he dicho que se siente conmigo a escribir, para que escribamos algo especial para ella, ya toca porque es un maravilloso actriz tanto de comedia como de drama”, declaró el productor y protagonista de la serie “Acapulco”.

Derbez resaltó el gran talento que tiene Alessandra para actuar, el trabajo más reciente de Rosaldo fue en la cinta independiente “Melancolía” hace cuatro años.

La pareja lleva más de 12 años de casados y nunca han trabajado juntos.

Eugenio habló sobre el reencuentro con Victoria Ruffo

En entrevista con Unotv.com, Eugenio Derbez reconoció que pasó 18 años sin “cruzar palabra” con Victoria Ruffo. Sin embargo, al reunirse por el nacimiento de la primogénita de José Eduardo, hijo de ambos, los problemas terminaron.

Ver más Eugenio Derbez confesó que, antes de reencontrarse con Victoria Ruffo por el nacimiento de su nieta, pasaron casi 18 años sin hablarse. pic.twitter.com/dydVMXMzsj — Uno TV (@UnoNoticias) July 4, 2024

“Fueron muchos años, sobre todo de mi parte, de cosas que traía guardadas… que me perdí de mi hijo y que me dolieron mucho, pero ya lo solté y justamente la bebé vino a curar eso”. Eugenio Derbez

El actor de “CODA” y “No se aceptan devoluciones” también compartió que el propio José Eduardo Derbez no ocultó su sorpresa al ver a sus padres juntos por primera vez en casi dos décadas.

Alessandra Rosaldo se burla de ser “Lady Menopausia”

Recientemente Alessandra Rosaldo estuvo como invitada en le podcast de Aislinn Derbez, “La Magía del Caos”, ahí la cantante de 52 años compartió, entre muchas otras cosas, lo difícil que ha sido para ella enfrentar la menopausia y sobretodo en un principio pues desconocía lo que le estaba pasando a su mente y a su cuerpo.

“En su momento me daba mucho nervio y miedo, cuando Ayslinn me mandó el episodio me preguntó si quería quitarle algo y le dije déjalo así”. Alessandra Rosaldo, actriz y cantante.

Alessandra aseguró que han sido “maravillosos” los comentarios que ha recibido por haberse atrevido a hablar de su experiencia: “La he pasado tan mal, ahora estoy mucho mejor, pero la pasé tan mal que hubo un momento en el que yo preguntaba por qué me está pasando esto”.

Para la integrante de Sentidos Opuestos es de suma importancia compartir su historia con la menopausia con otras mujeres pues poco se sabe del tema y sobre el cuerpo de la mujer.

“No puede ser que el cuerpo de la mujer se haya estudiado tan poco, no puede ser que todos los doctores de las mujeres sean hombres que no lo viven y no lo van a venir nunca, Afortunadamente se está hablando mucho más y me tocó compartirlo, creo que una de mis misiones en la vida es poder compartir mi experiencia y de alguna manera impactar y ayudar”, finalizó la esposa de Eugenio Derbez.

¿Qué dijo en el podcast?

“Yo creo que mi menopausia tan fuerte, tan fea, tan terrible, fue mucho consecuencia de mis malos hábitos y de mi propio abandono de muchos años atrás… En mi caso, yo llevaba mucho tiempo sin cuidarme, sin tomar suplementos y eso provocó que mis cambios hormonales fueran terribles”, fue algo de lo que compartió.

“En cinco años viví todo; embarazo, lactancia, maternidad, perimenopausia, menopausia, postmenopausia, cómo no iba yo a colapsar. Todo el viaje hormonal de las mujeres lo viví en cinco años, entonces claro, se me fue juntando una cosa tras otra, tras otra…”, contó el pasado 28 de marzo en ‘La Magia del Caos’, podcast de su hijastra, Aislinn Derbez.

“Así como te digo que la lactancia, la maternidad y Aitana son lo mejor que me ha pasado en la vida, te puedo decir que la menopausia es lo peor que me ha pasado en la vida…”, agregó la cantante.