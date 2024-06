¿Alessandra Rosaldo iba a ser “Aventurera”? Famosa confiesa ofrecimiento y le desea lo mejor a Irina Baeva

Alessandra Rosaldo confiesa que le ofrecieron ser “Aventurera”. Foto: Cuartoscuro

Alessandra Rosaldo confesó que Carmen Salinas le ofreció el papel de “Aventurera” hace unos años. Además, al ser cuestionada sobre el desempeño de Irina Baeva como protagonista de la obra, la vocalista de Sentidos Opuestos consideró que es un personaje muy complicado de hacer.

En entrevista con varios micrófonos, entre ellos los de “Sale el sol”, la esposa de Eugenio Derbez reveló la razón por la que no se sumó a la lista de famosas que han protagonizado “Aventurera”.

“Hace siglos, estamos hablando de la prehistoria. Sí, en algún momento, doña Carmelita Salinas me invitó, no me acuerdo ni el año, pero recuerdo que en ese momento no sé si estaba en novela o con Sentidos (Opuestos), pero no se dio. Y la verdad es un personaje que a mí me hubiera dado, en su momento, mucho nervio hacer”.

Alessandra Rosaldo pide que sean amorosos con Irina Baeva

Además, la cantante llamó a detener las críticas de las que es objeto Irina Baeva, y pidió ser amorosos con la actriz rusa.

“La verdad en ese sentido no puedo opinar porque no la he visto, me imagino que debe ser muy duro para ella. Siempre, como mujer, recibir críticas, de quien sea, es muy complicado. Yo les pido que sean amorosos, muy amorosos con ella y con todos”.

También, la cantante le deseó todo el éxito a Irina luego de considerar que el protagónico de “Aventurera” no es un “personaje fácil”.

“Le deseo toda la suerte del mundo a Irina, no es un personaje fácil, no es una obra fácil, que le vaya increíble”.

¿Hay divorcio con Eugenio Derbez?

Finalmente, la actriz y cantante desmintió los rumores que apuntan a que se encuentra pasando por una crisis en su matrimonio con Eugenio Derbez. La famosa aseguró que se acostumbraron a los rumores sobre su relación; aunque, dijo, los separan cuando están en los mejores momentos como pareja.

“Es muy chistoso, porque a lo largo de los 18 años que llevamos juntos, siempre, en algún momento surge el rumor, pero es muy chistoso como tienen el tino de separarnos cuando estamos mejor que nunca, y cuando hay crisis de verdad, nadie se entera, ni cuenta se dan”.