Mane de la Parra reacciona a la falta de abogados de su amigo Pablo Lyle

Mane de la Parra está preocupado por Pablo Lyle. Foto: Cuartoscuro

Pablo Lyle ya no cuenta con representación legal y ahora está en medio de un nuevo conflicto legal; ante ello, Mane de la Parra no dudó en pronunciarse.

Mane de la Parra, quien actuó en 2012 en la serie “Cachito de cielo” al lado de Pablo Lyle, no dudó en confesar el pesar que siente por la situación que atraviesa el protagonista de la película “Mirreyes contra Godínez”.

“Terrible. La verdad, terrible, no entiendo la justicia. No entiendo, muchas otras cosas pasaron”, advirtió a los medios de comunicación que lo abordaron a su salida de Televisa. “Ha habido mucha gente afectada y no creo que se gane nada con ese tipo de decisiones. Las respeto porque no hay de otra. Pero, evidentemente, todos los familiares y amigos queremos que esto termine lo antes posible para todos”.

De la Parra mencionó que no ha podido ponerse en contacto con la familia de Lyle desde “hace mucho tiempo”, pero no deja de estar preocupado por lo que le sucede.

“He estado un poquito desconectado de la situación, sería mentir. No puedo decir nada porque, la verdad, no lo sé. Lo lamento muchísimo.Ya lleva mucho tiempo eso, se hizo responsable, es una persona que dio la cara, que está arrepentido, lo ha dicho por todos lados; pero bueno. Ahora sí, que se está haciendo justicia”, dijo Mane.

Mane de la Parra no duda en brindarle ayuda económica

Respecto a la posibilidad de ayudarlo económicamente y cuando salga de la cárcel, Mane de la Parra no dudó en solidarizarse con Pablo Lyle.

“Como su amigo y, como mucha gente que lo queremos, seguramente estaremos aquí en el momento que la familia o amigos necesiten que hagamos algo [de recaudar fondos para ayudarlo], contará conmigo”, expresó. “Sin duda alguna cuenta conmigo siempre. Desde el primer momento hasta siempre; cuando uno es amigo, es amigo, y espero que esto acabe lo más pronto posible”, declaró Mane de la Parra.

Cuando Pablo Lyle fue declarado culpable, el protagonista de “Amor de barrio” le dedicó un emotivo mensaje a su colega, en el que enfatizó la importancia de la no violencia.

“Querido #gemelo y amigo @pablolyle estoy muy triste por todo lo que tú y todos los involucrados están viviendo. Sin duda esto fue una tragedia para ambas familias y para todos. Yo sólo puedo decir que conozco tu corazón que sé el buen hombre que eres, te mando toda la fuerza y cariño del mundo.

¿Por qué está en la cárcel Pablo Lyle?

Los hechos que llevaron al actor a prisión ocurrieron en 2019, luego de una disputa en la calle, Lyle fue encontrado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, tras haberle propinado un golpe con el que perdió la vida.

Los abogados de Lyle solicitaron, sin éxito, la desestimación del caso bajo la ley de defensa propia del estado de Florida. Lyle está recluido en una cárcel del condado Miami-Dade.

La vida cambió para Pablo quien incluso se separó de su esposa, perdió oportunidades laborales y permanece en prisión desde entonces.