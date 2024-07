Eugenio Derbez revela más detalles del reencuentro con Victoria Ruffo: “No habíamos cruzado palabra en 18 años”

Más detalles del encuentro de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo – Foto: Cuartoscuro

Eugenio Derbez, actor mexicano de 62 años, recibió un galardón honorífico en los Premios Aura 2024 a lo mejor de las series. Por ello, acudió a la alfombra roja con Alessandra Rosaldo y reveló más detalles sobre su reencuentro con Victoria Ruffo por el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez.

¿Se cerraron ciclos entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

En entrevista con Unotv.com, Eugenio Derbez reconoció que pasó 18 años sin “cruzar palabra” con Victoria Ruffo. Sin embargo, al reunirse por el nacimiento de la primogénita de José Eduardo, hijo de ambos, los problemas terminaron.

“Fueron muchos años, sobre todo de mi parte, de cosas que traía guardadas… que me perdí de mi hijo y que me dolieron mucho, pero ya lo solté y justamente la bebé vino a curar eso”. Eugenio Derbez

El actor de “CODA” y “No se aceptan devoluciones” también compartió que el propio José Eduardo Derbez no ocultó su sorpresa al ver a sus padres juntos por primera vez en casi dos décadas.

En la alfombra roja de los Premios Aura 2024, Eugenio dijo: “De repente me dice: ‘Ay papá, me siento muy raro’ y le digo que es normal por ser las primeras horas de ser papá, y me responde: ‘No, me siento raro de verlos juntos”.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo al respecto?

Cuando Eugenio Derbez fue cuestionado sobre su reencuentro con Victoria Ruffo, prefirió cederle la palabra a su esposa Alessandra Rosaldo antes de dar su propia versión. La actriz reconoció que fue un momento amoroso.

“Fue muy natural y muy amoroso. Literal nos encontramos en el pasillo cuando venía la bebé saliendo del quirófano con José Eduardo y ahí nos encontramos la familia de los dos lados de Eduardo y el de Paola”. Alessandra Rosaldo

El también comediante bromeó al respecto diciendo que se siguió de largo y no saludó a nadie, antes de que Alessandra reafirmara la fraternidad del momento en el que todos se abrazaron para felicitarse por el nacimiento de Tessa.

Eugenio Derbez mostró su lado bromista sobre las preguntas de su expareja y, para los micrófonos de Uno TV, admitió entre risas que “habrá problemas” cuando José Eduardo deba decidir con cuál de sus abuelos dejar a la bebé.

Eugenio Derbez está sorprendido por ver a José Eduardo como papá

Tanto Eugenio Derbez como Alessandra Rosaldo abordaron a la prensa de buen humor por los Premios Aura 2024, en donde el actor de “Radical” se reconoció soprendido por ver a su hijo convertirse en padre.

“Yo dije ‘no, este nunca se va a embarazar’, y se ha aplicado, tomado cursos, tomado clases; ya tiene todo preparado. Le pregunta a la enfermera: ‘¿y la toallita? ¿y la sabanita?'”, declaró.

Por otro lado, festejó que Tessa salió con el “gen Derbez”. Al mismo tiempo, reveló que Alessandra Rosaldo fue la responsable de cambiar el primer pañal.