Premios Aura 2024: las estrellas de las series desfilan por la alfombra roja

Los Premios Aura 2024 reconocen al talento de las series de habla hispana disponibles en plataformas streaming. Dichos galardones destacan la importancia y el crecimiento de las producciones de entretenimiento en español.

Este miércoles 3 de julio se lleva a cabo una edición más de la ceremonia más importante para las series mexicanas. Estas son algunas estrellas que desfilaron por la alfombra roja en la Ciudad de México.

Uno de los primeros en llegar a la alfombra roja de los Premios Aura 2024 fue Alexis Arroyo, comediante mejor conocido como “Ojitos de Huevo“, quien protagonizó la serie homónima y está nominado a Mejor Revelación Actoral.

“Todavía estoy demasiado sobrio para reflejar toda la emoción que siento porque es mi primera vez en unos premios que no tengan nada que ver con la escuela. Cuando uno empieza a contar chistas en los bares no se imagina estar acá (…) me vi al espejo 40 veces antes de venir acá”.

Alexis Arroyo “Ojitos de Huevo”