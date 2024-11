Zahie Téllez y Vicente Fernández Jr. lo vivieron. Foto: Cuartoscuro -Shutterstock

El reciente secuestro de Zahie Téllez, jueza de “MasterChef”, nos hace recordar que son varios los famosos que han sido privados de su libertad, entre ellos, Vicente Fernández Jr. y las hermanas de Thalía, Ernestina Sodi y Laura Zapata.

A continuación te compartimos un recuento de los famosos que fueron secuestrados y cómo resultaron afectados por este amargo momento.

Famosos que fueron secuestrados

Zahie Téllez

La jueza del programa “MasterChef” fue secuestrada junto con su esposo, Alberto Escobar, en noviembre de 2024. La pareja fue plagiada mientras transitaba en la autopista México-Cuernavaca.

Su caso desató mayor impacto porque fueron privados de su libertad cuando la chef realizaba una entrevista en vivo vía Zoom para un canal de televisión. Zahie y compañía se habían estacionado cuando ocurrió el secuestro, la transmisión se interrumpió de forma abrupta y por ello, desde el medio de comunicación se pudo alertar a las autoridades.

Horas más tarde, Zahie y Alberto fueron liberados en Cuernavaca. Se logró que fueran localizados porque se interceptó un vehículo sospechoso en los límites de Ciudad de México y Morelos, detuvieron a un presunto implicado y con ello fue posible que los liberaran.

Vicente Fernández Jr.

En mayo de 1998, el hijo mayor del cantante Vicente Fernández pasó por el mismo suplicio. Se encontraba en el rancho familiar Los Tres Potrillos, en Jalisco, cuando lo secuestraron.

La tensión que envolvió a toda la familia duró unos 4 meses, el momento más crítico fue cuando enviaron a los Fernández dos dedos amputados de la mano de Vicente Jr. para hacer presión sobre el monto que pedían por liberarlo.

El cantante pagó 3.2 millones de dólares por la libertad de su hijo.

Adal Ramones

El conductor fue privado de su libertad en 1998. En ese entonces era la estrella del programa “Otro Rollo” y estaba a un mes de casarse con Gabriela Valencia.

Un grupo de secuestradores lo interceptó a punta de pistola afuera de su departamento y lo mantuvo en cautiverio durante una semana. A Adal lo dejaron encerrado en un clóset, con los ojos vendados y algodones en los oídos, en ese tiempo.

Por su libertad se pidió un millón de dólares y quien negoció para rescatarlo fue su productor Memo del Bosque, a pesar de que al principio se encontraba incrédulo sobre la situación porque Ramones había hecho una broma días antes en la que simulaba un secuestro.

Adal confesó que pasó noches sin dormir, temía por su seguridad y por la posibilidad de no salir vivo del secuestro.

Héctor Sandarti

En agosto de 2001, el conductor atravesó este episodio. En ese entonces era conductor de “Vida TV” junto con Galilea Montijo y cuando se detuvo en una papelería fue interceptado por un hombre que con pistola en mano lo obligó a subirse a su propio coche para llevarlo a un lugar desconocido.

A Héctor lo habían invitado a participar en una obra de teatro, le entregaron el guion días antes y la mañana en que lo secuestraron hizo una escala en la papelería para engargolarlo. Lo raptaron cuando salió del local y fue liberado 18 horas después.

La actriz Dalilah Polanco, cercana a Sandarti, fue contactada por los secuestradores, sin embargo, en un primer momento ella pensó que se trataba de una broma hasta que se enteró que el presentador faltó al ensayo de la obra de teatro.

A Héctor lo abandonaron en un pueblo que el desconocía, una familia lo ayudó y lo acercó a la policía para que pudiera regresar a su domicilio.

Ernestina Sodi y Laura Zapata

Las hermanas de la cantante Thalía, la periodista y escritora Ernestina Sodi y la actriz Laura Zapata, fueron secuestradas en la Ciudad de México en septiembre de 2002.

Ambas salían del teatro San Rafael, donde Zapata protagonizaba una obra. Un grupo armado las llevó a una casa de seguridad y se sabe que por el rescate, los secuestradores llegaron a pedir 5 millones de dólares.

Laura permaneció en cautiverio 18 días, mientras Ernestina 16 días más. Presuntamente la intérprete presionó a su familia para realizar el pago en cuanto obtuvo su libertad, del mismo modo, se informó que los captores usaron a su favor la relación de Thalía con Ernestina, considerando que la cantante estaba casada con el empresario musical Tommy Mottola.

Ernestina reveló que Thalía se responsabilizó del pago del rescate. El secuestro distanció a las dos hermanas e incluso a Zapata la han señalado por presuntamente orquestar el secuestro, hechos que ella ha negado.

En el encierro, Ernestina fue golpeada y requirió una cirugía ocular. También confesó que se vio obligada a tener relaciones con uno de sus captores para evitar mayores agresiones. Por su parte, Laura, narró que desarrolló el síndrome de Estocolmo y tuvo una cercanía amistosa con los secuestradores que la llevó a aceptar algunas de sus condiciones como la vez que le pidieron cantar o actuar.

Irán Castillo

El plagio de la actriz ocurrió en 2007. Ella pasó por un secuestro exprés en el que estuvo cautiva durante tres días. De acuerdo con Irán, la cantante Gloria Trevi ayudó a su familia para el pago del rescate.

Castillo recuerda que sus captores no la maltrataron y se dirigieron a ella con respeto, lo que desarrolló en ella un agradecimiento porque no pusieron en riesgo su vida. La reacción de la estrella de “Preciosa” fue relacionada con el síndrome de Estocolmo, en el que la víctima no ve del todo como villanos a los secuestradores.

Al igual que a los otros famosos, el secuestro dejó en ella secuelas emocionales.

Alejandro Sandí

El actor fue secuestrado en noviembre de 2019 cuando iba acompañado de las actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias. Se sabe que viajaban juntos en una camioneta por el Nevado de Toluca, ahí un grupo de hombres armados bloqueó su paso, a ellas las bajaron del vehículo y huyeron con la camioneta y el actor a bordo, él era el que conducía.

Momentos antes del secuestro del actor, otra organización criminal plagió un automóvil que viajaba adelante de su camioneta. Del mismo modo se llevaron al conductor y dejaron libres a otras dos personas, según reportes de las autoridades.

Sandí fue sometido con una arma de fuego y estuvo secuestrado más de 27 horas. Pudo obtener su libertad y cuando recuerda este episodio reconoce que las peores cosas pasaron por su cabeza en esos momentos de incertidumbre.

Carlos Miguel

El actor sufrió un secuestro en 2021 cuando salía de un llamado de grabación. Inicialmente el plan era un secuestro exprés, pero se prolongó su cautiverio.

Fue tratado de manera violenta al grado de que se burlaban de él por sus roles en telenovelas. Le destrozaron el rostro por los golpes con un bóxer metálico, le arrancaron los tendones de una mano y le deshicieron el rostro.

Miguel relata que el maltrato físico afectó su regreso a la TV debido a los daños en su imagen. Por el caso, el intérprete perdió parcialmente la memoria y el sentido del oído, además de lidiar con la depresión.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]