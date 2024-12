Fan besa a Romeo Santos en el escenario y su esposo le pide el divorcio: video

Foto: AFP//Ilustrativa.

Una creadora de contenidos y fanática de Romeo Santos acabó con su matrimonio de 10 años, después de que besara al cantante durante un concierto de la agrupación Aventura en República Dominica, según dieron a conocer medios internacionales.

El hecho se dio a conocer a través de redes sociales donde circula un video en el que se puede observar el momento en que Miriam Cruz, mejor conocida en redes sociales como “Daysha“, abraza y besa en la boca al cantante Romeo Santos.

Según medios internacionales, Cruz, quien se presentó al concierto con una pancarta que decía: “Mi sueño es cantar ‘La Guerra’ contigo”, fue una de las elegidas para subir al escenario durante el concierto. Sin embargo, en un momento de emoción aprovechó su cercanía con Santos para plantarle un beso en la boca.

Dicho momento provocó emoción y euforia entre los asistentes. No obstante, según el diario español La Vanguardia horas más tarde la propia Miriam Cruz anunció, a través de su cuenta de Instagram, que su matrimonio de diez años había llegado a su fin a causa del beso que le dio a Romeo Santos.

[TE PODRÍA INTERESAR: Romeo Santos rompe el silencio sobre supuesta enfermedad]

En su publicación, Miriam confesó que lamentaba lo sucedido y que su ahora exesposo siempre será el amor de su vida.

“Tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión”, dijo.

En la misma publicación la fanática que besó a Romeo Santos en la boca ofreció una disculpa pública a su expareja, quien no estuvo presente durante el beso y se enteró a través de videos.

“Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó. De corazón, lo siento mucho. y nunca fue mi intención herirlo. Ojalá que algún día pueda perdonar el mal momento y aún no estemos juntos, la paz, el amor y la unión no les falte a nuestros hijos”, continuó.

Actualmente, las declaraciones hechas por Miriam Cruz ya no se encuentran disponibles, ya que, aparentemente, la también influencer, eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.