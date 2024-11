A Fernanda Ostos la corrieron de un programa en vivo. Foto : Getty Images

Luego de la polémica con René Franco, Fernanda Ostos acudió a sus redes sociales para explicar lo ocurrido durante una transmisión en vivo del programa “La Taquilla”. Recordemos que el conductor realizó comentarios ofensivos en contra de ella y la corrió.

¿Qué pasó con René Franco y Fernanda Ostos?

Durante una transmisión de “La Taquilla”, René Franco hizo señalamientos sobre la apariencia de su colaboradora, comentando que se “veía horrible”, mientras Fernanda Ostos se ponía labial para labios secos.

También estuvo criticando su trabajo, diciendo que no sabía cómo colocarse frente a una cámara y le pidió que “moviera sus nalguit*s”. Además de estos comentarios, René Franco corrió del programa Fernanda Ostos a mitad de la transmisión.

Fernanda Sotos habla sobre la polémica con René Franco

Fernanda Sotos explicó lo que ocurrió con René Franco mediante una transmisión en Instagram. Ella declaró que se estaba poniéndose “lipstick” y ahí fue cuando comenzaron los ataques contra su persona. Al principio se lo tomó a broma, pero con el paso de los minutos comenzó a sentirse incómoda, porque hablaban de su apariencia y su trabajo en “La Taquilla”.

“Empezó a ser ofensivo y yo acato lo que me está diciendo para ver que tal me veo en la toma (…) y es que él luego habla tanto que no te queda más que verte en el espejo, en el monitor porque además se cicla y habla siempre de lo mismo”, mencionó en la transmisión.

También comentó que René se enojó porque mencionó que siempre habla de lo mismo, y declaró que nunca más volvería a colaborar con él.

En su cuenta de X, Fernanda también compartió un fragmento de la transmisión, en la que se escuchan los comentarios contra su persona.

“Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo (…) Jamás imaginé que me tratarían de esa manera. Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada”.

