Fher, de Maná, se lanza contra el reguetón. Foto: Cuartoscuro

Fher Olvera, vocalista de Maná, arremetió contra Bad Bunny y el reguetón. El cantante se fue con todo contra el popular género musical durante el concierto que ofreció la banda en Guadalajara.

El momento, como era de esperarse, quedó captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. La grabación muestra al cantante asegurar que en la banda mexicana sí hay músicos “talentosísimos” y que “sí se hace música”.

“Talentosísimos músicos. Aquí no es como en el pin*** reguetón, que es una mam***. Aquí sí se hace música, aquí sí se hacen letras. Que el pin**** ‘Bugs Bunny no ma***, ca***. Yo digo, bueno, nosotros hacemos nuestra luchita”, aseguró Fher en su concierto.

Las palabras del cantante de “Mariposa traicionera” causaron risas entre los asistentes al concierto. Y, en redes sociales, los seguidores de Maná celebraron la posición de vocalista y aseguraron que no podían compararse los famosos.

“No sé puede comprar, Maná canta y toca música, el otro Bad Bunny hace ruido con letras deplorables, no es música”, “Felicidades a Fer, que no se pierda lo bueno”, “Maná es una leyenda de la música”, “Mis respetos para Fer”, son parte de los comentarios que se puede leer en plataformas digitales.

Fher contra el reguetón

Ésta no es la primera vez que el vocalista de Maná arremete contra el reguetón, pues en entrevistas previas, como la que ofreció para el diario español El Mundo, lamentó lo que, dijo, era una invasión.

“Estamos invadidos por el reguetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina“.

El también compositor destacó que las letras que se presentan en las canciones del reguetón eran “demasiado violentas”.

“Yo creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento”.