Fito Páez. | Foto: Cuartoscuro.

El reconocido cantautor argentino, Fito Páez, con más de 40 años de carrera, se presentará la noche de este sábado en la plancha del Zócalo capitalino, donde deleitará al público con sus grandes éxitos. Sin embargo, el interprete y autor de “Al lado del camino” no estará solo en el escenario, ya que, dos bandas de rock mexicanas serán las responsables de abrir el espectáculo, según indicó la Secretaría de Cultura de la CDMX. Ve cuáles serán.

¿Qué bandas abrirán el concierto de Fito Páez en el Zócalo de la CDMX?

Los teloneros encargados de abrir el concierto de Fito Páez en el Zócalo de la CDMX serán: “El Juguete Rabioso” y “Rey Pila”, dos bandas de rock que comenzarán la fiesta en la plancha capitalina a las 18:00 y 19:00 horas respectivamente.

“El Juguete Rabioso”

“El Juguete Rabioso” es una banda nacida en la Ciudad de México, pero encabezada por el argentino Federico Bonasso y el chileno Santiago Behm. Esta banda fue partícipe importante de movimientos contra la prohibición de conciertos al aire libre en la Ciudad de México en la década de 1990.

Cuentan con más de 35 años de trayectoria y dos discos grabados: “Caras” y “Alma total”. Entre sus éxitos se encuentran: “Tu amor mata”, “Mercenario” y “Le revienta el cuerpo”.

Además, se han presentado con artistas de la talla de Roxette, Joaquín Sabina, La Cuca, La Castañeda y Molotov, entre otros.

“Rey Pila”

Por su parte, “Rey Pila”, agrupación liderada por Diego Solórzano e integrada por Andrés Velasco, Rodrigo Blanco y Miguel Hernández, cuenta con grandes éxitos en su haber, como son: “Ani Oni” y “Fantasma” de su último material títulado “Ojos del Terror”. Otros de sus temas son: “No longer fun”, “Sordo”, “No. 114” “Disciples IV”, “Israel” y “Alexander”.

Desde su nacimiento y su posterior integración como banda junto a Andrés Velasco, Rodrigo Blanco y Miguel Hernández, la música de Rey Pila ha sido producida por músicos renombrados como Julian Casablancas, líder de The Strokes, y productores como Paul Mahajan, quien ha trabajado con bandas como Yeah Yeah Yeahs y TV on the Radio, así como Chris Coady, también productor de Beach House y Wavves.

A lo largo de su carrera, la banda ha sido telonera y realizado giras con agrupaciones y músicos de la talla de The Cure, Depeche Mode, Phoenix, Interpol, Maroon 5 y Brandon Flowers.

Además de que ha tenido presencia en festivales como: Vive Latino, Corona Capital, Coordenada, Machaca, Catrina y Noche de Primavera.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Fito Páez en la CDMX?

Fito Páez en el Zócalo de la CDMX: ¿día y hora? ¿Cuándo? Sábado 18 de enero de 2025

Sábado 18 de enero de 2025 ¿A qué hora? 20:00 horas

20:00 horas ¿Hora del inicio del evento? 18:00

18:00 ¿En dónde? Zócalo de la CDMX

Zócalo de la CDMX Dirección : Plaza de la Constitución s/n , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México

: Plaza de la Constitución s/n , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México ¿Cómo llegar? Las estaciones del metro más cercanas por las que se podrá accesar a la plaza del Zócalo capitalino serán Allende, Bellas Artes y Pino Suárez.

Las estaciones del metro más cercanas por las que se podrá accesar a la plaza del Zócalo capitalino serán Allende, Bellas Artes y Pino Suárez. ¿Costo? Gratuito

Gratuito ¿Accesibilidad? A partir de 1 año Fuente: Secretaría de Cultura de la CDMX.

Se espera que el cantautor haga un repaso de sus grandes éxitos en los que no faltarán los clásicos como “11 y 6”, “Mariposa tecknicolor” y “El amor después del amor”, entre otras.

¿Por qué se reagendó el concierto de Fito Paez?

El concierto de Fito Paez tuvo que ser reagendado para este 18 de enero debido a que el músico sufrió una fractura de costillas por un accidente doméstico, que lo llevó a cancelar la presentación que se tenía programada inicialmente el 7 de septiembre de 2024, así como las fechas en México de su “Tour 2024 El amor después del amor”.

Tras recuperarse, Páez retomó actividades y reprogramó conciertos cancelados en noviembre de 2024, en los que comenzó a presentarse con un espectáculo titulado “Páez 4030”, con el que celebra los 40 años de su primer disco “Del 63” y 30 años de “Circo Beat”.

¿Quién es Fito Páez?

Fito Páez es considerado uno de los artistas más influyentes de América Latina, con 28 discos de estudio y múltiples premios internacionales.

Entre sus grandes éxitos se encuentran temas como: “Al lado del camino”, “El amor después del amor”, “Mariposa teknicolor” y “A rodar mi vida”.