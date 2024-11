Florinda Meza comparte carta de “Chespirito”. Fotos: Getty Images / Cuartoscuro

La actriz Florinda Meza conmovió a sus seguidores al compartir una carta que le dejó Roberto Gómez Bolaños, más conocido como “Chespirito”, antes de morir. En Unotv.com te compartimos los detalles.

¿Qué dice la carta de “Chespirito” a Florinda Meza?

A 10 años de la muerte del comediante, en su cuenta de Instagram, la actriz leyó, por primera vez, una carta que “Chespirito” no pudo entregar.

“Permítaseme expresar a mi adorable bonita, que sin haber hecho cita estoy para escuchar lo que me quiera contar como hermosa despedida. No pudo ser en la vida, pero sé que el corazón no tiene limitación y que a la muerte se le olvida”, compartió la viuda del actor.

La actriz califica la carta como un “milagro”

Florinda Meza calificó la misiva como un “milagro”, así como una hermosa despedida, ya que, al parecer, no sabía de la existencia de la misma.

En la carta, “Chespirito” le pidió a la intérprete de la “Chimoltrufia” no llorar por su muerte, sino implorar por alcanzar la paz bendita, según lo escrito en el papel.

“No llores por mi partida. Yo en el cielo no lloro, pero al Señor imploro que un día estés consentida en esta paz bendita. Ánimo, mi niña hermosa, que pronto será primavera”, señaló Florinda Meza tras leer la carta.

Florinda Meza agradece a “Chespirito”

La actriz también le agradeció al protagonista del “Chavo del Ocho” por el tiempo que compartieron juntos, asegurando que hizo su vida muy interesante.

“Gracias por amarme, por permitirme que yo te amara. Gracias por este milagro, por haber hecho mi vida interesante”, dijo Florinda Meza desde un escritorio con una foto de ambos.

Sus palabras llegan a 10 años de la partida del comediante, quien se ganó el cariño del público con personajes como el “Chapulín Colorado” y el “Chanfle”.