“Se salió de mis manos”: Gabriel Soto explica por qué fue hospitalizado y lamenta su ausencia en el teatro

Gabriel Soto reapareció después de que se desataran expectativas sobre su estado de salud porque fue hospitalizado el pasado fin de semana. El actor explicó en un video que ya se encuentra bien y en casa, además, de confirmar que necesitó atención médica por un cuadro de hipertensión arterial.

En el mensaje con el que agradeció el cariño que el público le hizo llegar en este complicado momento, Gabriel Soto comentó que presentó dolor de pecho, falta de aire y vómito.

El actor fue hospitalizado de emergencia poco tiempo antes de salir al escenario para dar una función de la obra “El precio de la fama”. Gabriel Soto señaló que pensaba que su malestar iba a ser solucionado con un medicamento, sin embargo, lo internaron porque su diagnóstico ponía en riesgo su salud.

“Efectivamente, el día de ayer fui hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial. Tenía la presión en 170, 110, lo cual es muy alta y derivado de ese dolor de pecho, falta de aire, vómito, entonces hablando con mi doctora me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizan, entonces me fui a urgencias”

Gabriel Soto