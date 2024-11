¿De amigas a rivales? Gala Montes arremete contra Briggitte Bozzo; dice que “miente y ataca”

Gala Montes arremetió contra Briggitte Bozzo. Foto: Cuartoscuro

La relación entre Gala Montes y Briggitte Bozzo parece haberse roto tras la salida de “La casa de los famosos México”, programa en el que participaron juntas y en el que habrían iniciado una amistad.

En entrevista con Gabriel Roa, Gala Montes no tuvo reparo en señalar a su excompañera de reality como una persona “incongruente”. Incluso, la describió como una persona que “miente y ataca”.

“Es muy incongruente. Ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo. Porque yo no puedo estar con una persona que me dice blanco y luego dice negro y miente y ataca”

¿Por qué se distanciaron Gala Montes y Briggitte Bozzo?

Desde hace semanas, Gala Montes y Briggitte Bozzo mostraron que su relación pasaba por un complicado momento que se tensó tras la polémica que protagonizó con Laura, la stylist que trabaja con la joven venezolana.

En medio de los señalamientos entre Laura y Gala, Briggitte Bozzo salió en defensa de la stylist y, a través de un video, llamó “malagradecida” a la actriz; aunque dijo que amaba a Montes con todo el corazón.

“Discúlpenme y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar mal porque te está atendiendo, seas quien seas, no puedes ser una persona malagradecida nunca… El trabajo de una persona no se desprestigia. Las amo a las dos, yo no me quiero meter en nada en lo absoluto, pero sinceramente, yo siempre le he regresado todo a Lau de una bonita forma, trabajamos superbién”, dijo Briggitte Bozzo

Luego de la reciente entrevista de Gala Montes, Briggitte Bozzo no se ha pronunciado sobre su relación con la actriz y la manera en la que se refirió a ella, mostrando que la unión que se vio en “La casa de los famosos México” parece haber terminado.