¿Amor prohibido? Gala Montes le roba un beso a Bárbara Islas y encienden las redes

La polémica rodea nuevamente a Gala Montes tras robarle un beso a su excompañera de escena, Bárbara Islas. En medio de los preparativos para su participación en el reality: “La Casa de los Famosos México”.

Su acción generó una ola de críticas y comentarios de sus seguidores, quienes hicieron viral el video. Hasta el momento cuenta con más de 6 millones de reproducciones en TikTok.

El video se publicó en la cuenta de TikTok de Montes. Las imágenes muestran a ambas actrices participar en un divertido trend sobre un beso entre amigas.

Bárbara Islas inicialmente se mostró dispuesta a simular el acercamiento, Montes aprovechó el momento y le robó un beso. La reacción de Islas, aunque entre risas, desaprobó el beso, haciendo un gesto con la mano que dejó claro su incomodidad.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios elogiaron la valentía de Montes y la química entre ambas, mientras que otros la criticaron por forzar un momento que debía ser consensuado. Éstos son algunos de los comentarios:

En una entrevista, Gala Montes reveló que durante las grabaciones de la telenovela “Vivir de amor” había surgió una conexión con Bárbara Islas, que supuestamente dio lugar a un romance entre ellas. Por su parte, Islas, negó las afirmaciones, manteniendo que entre ellas no había más que una amistad.

Montes no se quedó callada y defendió su versión de los hechos.

“Estoy superenojada porque no me gusta que me expongan así ante la comunidad. Yo no saqué a nadie del clóset. Nuestra amistad ya valió, yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia, pero a mí no me vas a dejar en ridículo”.

Gala Montes