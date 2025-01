GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Foto: Cuartoscuro

Marcelia, hermana de Julián Figueroa, volvió a mostrar su apoyo a Maribel Guardia y aseguró que Imelda Tuñón no es apta para cuidar al hijo que tuvo con su hermano. De acuerdo con la también hija de Joan Sebastian, ella fue testigo de actitudes que no eran correctas para que viera un niño.

En entrevista con algunos medios, entre ellos el programa “Sale el sol”, la hija de Joan Sebastian afirmó que Imelda Tuñón no es capaz de cuidarse ella misma.

“Fui testigo de muchas cosas, gracias a esta cercanía y recibimiento que siempre han tenido para mí y lo que les puedo decir, con el debido respeto, es que, definitivamente no está bien. No es una persona que esté apta para cuidar de un niño porque no es apta ni para cuidar de ella misma… Sí llegué a ver estos comportamientos y estas situaciones”, reveló la hermana de Julián Figueroa

Aunque no detalló las situaciones de la que fue testigo, aseguró que su sobrino no debería ver escenarios en donde exista consumo de alcohol y sustancias ilícitas.

“El niño no tiene por qué andar rondado de fin de semana en fin de semana, en departamento de una persona, en casa de otra, ver gente tomar, fumar, consumir otras sustancias él no tiene por qué vivir eso. Eso es grave, es perversión de menores y no es algo que ningún niño debería de pasar”

Marcelia Figueroa también aseguró que cada persona es libre de hacer lo que quiera, destacó que cuando se es madre, se debería dejar de lado la “vida de fiesta”.

“Creo que cuando eres madre dejas de lado la vida de la fiesta, el alcohol, otras sustancias ni se diga. Creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no estés poniendo en riesgo a alguien más y en este caso se tiene que procurar el bienestar del niño”

Finalmente, envió un mensaje a Imelda Tuñón quien es acusada por Maribel Guardia de no cuidar al hijo que la joven tuvo con Julián Figueroa.

“La verdad deseo que pueda aceptar su realidad y que ella decida y desee enderezar el camino para, algún día, tal vez, poder estar con su hijo”